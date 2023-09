Bakan Kacır: Türk tedarikçilerin kalitesi Tesla'yı memnun etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tesla ve SpaceX şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk'ın Türkiye'nin tedarik ağındaki gücünün farkında olduğunu belirterek, "Musk, Tesla'nın bazı tedarikçilerinin Türkiye'den olduğunu ve onların kalitelerinden çok memnun olduğunu belirtti. Biz kendisini ve Tesla'yı Türkiye'de görmek isteriz." dedi.Bakan Kacır, AA muhabirine, Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te değerlendirmede bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki programı kapsamında New York'ta sanayi, finans ve teknoloji girişimciliği alanlarından farklı isimlerle buluştuklarını anımsatan Kacır, "Bütün buluşmalarımızda Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin hızla yükseldiğini gördük. Özellikle yeni dönem Türkiye'nin ekonomi alanında ortaya koyacağı başarı hikayesi büyük dikkat çekti. Orta Vadeli Program önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomide yakalayacağı istikrarı adresleyen bir program. Dünyada ilgililer yakından takip ediyor. Bu da Türkiye'ye önümüzdeki dönemde gelecek uluslararası yatırımların ölçeğinin büyümesine vesile olacak." diye konuştu.Kacır, dünyanın pek çok yerinden farklı sektörlerdeki yatırımcıların Türkiye'ye daha fazla yatırım yapacağına inandığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldıkları ikili görüşmelerde pek çok uluslararası işbirliğinin de temellerini attıklarını vurgulayan Kacır, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hem bölgesinde hem küresel düzeyde yeni uluslararası iş birlikleriyle daha güçlü şekilde iddia sahibi olacağı bir döneme hep birlikte şahitlik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Tesla'nın, 800 milyar dolarla kendisinden sonra gelen pek çok otomobil markasının toplamından daha fazla bir değere ulaştığına dikkati çeken Kacır, yenilikçi bir teknoloji olarak elektrikli araçlara başkalarından daha erken yatırım yapmasının şirkete bu avantajı getirdiğini anlattı.Kacır, Tesla'nın ABD, Çin ve Almanya'da 6 fabrikada üretimini sürdürdüğünü, halen Meksika'da kurmakta olduğu fabrikayla 2 milyona yakın araç üretim kapasitesi bulunduğunu söyledi.Elon Musk'ın gelecek dönemde yeni fabrikalar açma planı olduğu bilgisini veren Kacır, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı'mız kendisini Türkiye'ye davet etti. Türkiye bu sektörün en iddialı ve otomobil üretim üslerinden biri. Yıllık 2 milyon araç üretim kapasitesi var. Avrupalı, Amerikan, Koreli ve Japon markaları yıllardır ülkemizde üretim yapıyor. Elektrikli otomobil segmentinde iddialı bir adım atarak Togg'u dünya sahnesine çıkardık. Bütün bunları başarırken de Türkiye'nin sahip olduğu tedarik ağı en büyük kuvvet çarpanımız oldu. Elon Musk da bunun farkında. Musk, Cumhurbaşkanı'mızın yatırım davetine, Türkiye'den tedarikçileri bulunduğunu, halihazırda Tesla'nın bazı tedarikçilerinin Türkiye'den olduğunu ve kalitelerinden çok memnun olduğunu belirtti. Biz kendisini ve Tesla'yı Türkiye'de görmek isteriz. SpaceX ile uzay alanında önemli işbirlikleri yaptık. Önümüzdeki dönemde Tesla ve SpaceX ile bu işbirliklerimizi daha ileri taşımak istiyoruz."Erdoğan'ın Musk'ı Tesla yatırımı için Türkiye'ye davet ederken Togg'dan da bahsettiğini aktaran Kacır, "'Siz rekabetten kaçınmayacak bir insansınız, gelin Türkiye'ye yatırım yapın, Togg ile başarılı rekabet içinde ülkemizde faaliyetlerinizi sürdürün.' dedi. Elon Musk, Türkiye'ye gelirse Togg'u görecektir ya da Togg dünyaya adım adım yayılıyor, bir gün karşısına çıkacaktır." dedi.Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşımının da dikkate değer olduğunu vurgulayan Kacır, kendisinin sadece Erdoğan ile görüşmek üzere New York'a gelip daha sonra şehirden ayrıldığını söyledi.Bakan Kacır, bunun da Erdoğan'ın attığı adımların küresel düzeyde ne ölçüde etki uyandırdığını gösteren önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.Erdoğan'ın Musk'ı TEKNOFEST İzmir'e davet ettiğini hatırlatan Kacır, "Musk'ın yardımcısı daha önce Efes'i gezmiş. Buranın etkileyici bir yer olduğunu o da söyledi. Musk da gelmek için fırsat kollayacağını ifade etti. Gelirse başımızın üzerinde yeri var. Cumhurbaşkanı'mızın misafiri olarak kendisini burada ağırlamak isteriz." diye konuştu.Kacır, Starlink, OneWeb ve Amazon gibi şirketlerin internet hizmeti sunumuna farklı bir yaklaşım getirdiğine dikkati çekerek, ileride bunların sayısının artmasını beklediklerini söyledi.Yeniden kullanılabilir roketlerle uzaya erişimin ucuzlamasının, paradigma değişimi oluşturduğuna işaret eden Kacır, şöyle konuştu:"10 yıl önce yılda 100 uydu uzaya gönderilirken şimdi yılda 2 bine yakın uydu gönderiliyor. Halihazırda uzayda 8 bine yakın uydu var, bunun yarıdan fazlası Starlink'in alçak yörünge uyduları. Bizim her teknoloji alanında milli çözümler geliştirme iddiamız olmalı. Türkiye bu alanlarda da milli çözümler geliştirecek ama bu küresel firmalarla işbirliği yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Türkiye'nin kendi hukuki normları ve beklentileri muhataplarımız tarafından kabul görürse bu konularda Türkiye her zaman iş birliği yapmaya hazır."