Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir lisede öğrenim gören lise öğrencisi A.E.S.(17), Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla müstehcen hareketler sergilemiş, liseli gencin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli genç, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor yer aldı. Raporda, 8 Temmuz 2023 tarihinde herkese açık kaynaklarda yürütülen sanal devriye faaliyeti esnasında sosyal medya platformunda bir hesaptan paylaşıma rastlanıldığını, paylaşımda Üsküdar'da bulunan Marmara İmam Hatip Liseli öğrencisi A.E.S.'nin okul üniformasıyla Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürttüğü, bu şekilde Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğine dair ihbar niteliğinde görüntü ve yazıların olduğunun belirlendiği vurgulandı.Marmara İmam Hatip Liseli 11. Sınıf öğrencisi olan şüphelinin, savunmasında Atatürk'ün fotoğrafına cinsel organını sürten kişinin kendisi olduğunu, ancak bu videonun yaklaşık 2 yıl önce kendisi 9. Sınıf öğrencisi iken çekildiğini ve fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini söylediği açıklandı. Savunmasının devamındaysa rasgale ellerine aldıkları fotoğrafları cinsel organlarına sürttüklerini ve bu hareketleri sınıfta kendi aralarında eğlenmek amacıyla yaptıklarını, olayda kesinlikle Atatürk'ün hatırasına hakaret gibi bir amacının olmadığını ancak bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını ileri sürdüğü kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli A.E.S.'nin hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken şüphelinin 17 yaşında olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğinde cezada indirim uygulandı. Şüpheli A.E.S. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca savcılık, şüpheli genç hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise takipsizlik kararı verdi.