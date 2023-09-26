  • USD: 27,18 - 27,22
  • EURO: 28,90 - 28,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kars'ta dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak, akşam saatlerinden itibaren yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışının ardından sokaklar beyaza büründü.

Ekleme: 26.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Kars'ta etkisini gösteren dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

Kars'ta dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü

Dolu yağışının ardından yerler bir süreliğine beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

Kars'ta dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
Türkiye Yüzyılı'nda ortak akıl vizyonu! Başkan Erdoğan değişimi isimlerle sınırlı tutmayacak
İstanbul'da metroda sabah saatlerinde yoğunluk oluştu! Vatandaşlar mağdur oldu
Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak! Kabine toplanıyor: Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi, kentsel dönüşüm yasası...
CHP’li isimden şoke eden itiraflar! “Bir milletvekilimiz bana Kılıçdaroğlu’na güvenme dedi”
Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var
CHP kongrelerdeki kavgalara kılıfı buldu! 'Demokratik tartışmalar'
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!
Aliyev el sallayarak uğurladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan ayrıldı
Erdoğan - Aliyev görüşmesi sona erdi: İki lider ortak basın açıklamasında bulunuyor
Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
Fransız vekilden çarpıcı Türkiye ve Başkan Erdoğan itirafı: “İki şeyden güç alıyorlar”
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbe anayasasından kurtulmak boynumuzun borcu
İstanbul'da toplu taşıma çöktü! Tevfik Göksu toplu taşıma krizini gündeme getirdi: Plansızlık, vizyonsuzluk, bakımsızlık ve ilgisizlik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur mesajını Nahçıvan'dan verecek
MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ Ermeni nüfusu arasında kritik görüşme!
CHP'li Okan Konuralp'ten Eren Erdem'e sinkaflı küfür: Kılıçdaroğlu sessiz kalınca mahkemeye koştu
Mansur Yavaş’ın algı operasyonu çöktü! Ankara Halk Ekmek çalışanı açıkladı: İşte rüşvet çarkını yöneten isim
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu