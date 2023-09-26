Kars'ta dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak, akşam saatlerinden itibaren yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışının ardından sokaklar beyaza büründü.
Kars'ta etkisini gösteren dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.
Dolu yağışının ardından yerler bir süreliğine beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
Dolu yağışının ardından yerler bir süreliğine beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.