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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan’dan İsrail gazıyla ilgili flaş açıklama: En akılcı rota Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti sonrası yurda dönüşte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde ilk adımı atılan, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "İsrail'in kaynaklarının Avrupa'ya taşınması konusunda arayışta olduğu da herkesin malumu. En akılcı rota ise Türkiye üzerinden bu kaynakların Avrupa'ya ulaştırılması. Bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti sonrası yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde ilk adımı atılan, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, en akılcı rotanın Türkiye olduğunu belirterek, çalışmalara başlandığını ifade etti.

"BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Basın mensubunun "ABD ziyaretlerinizde İsrail'le enerji sondaj çalışması başlatılacağını söylemiştiniz. Hatta sadece Türkiye değil, Türkiye'den Avrupa'ya da enerji aktarımının yapılacağını söylemiştiniz. Bu çalışma tam olarak Akdeniz'de nerede gerçekleşecek ve çalışmaya ilişkin bir takvim var mı? Bir de Netanyahu'nun bir ziyareti söz konusu onun tarihi belli oldu mu?" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Ziyaret tarihi ile ilgili Dışişleri Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır. En uygun zamanda bu ziyaretin olması için görüşme trafiği devam ediyor. Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız. Türkiye ve İsrail olarak birçok alanda iş birliği yapıyoruz.

"EN AKILCI ROTA TÜRKİYE"

Yeni iş birliği alanlarının varlığı da bir gerçek. Özellikle Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan konjonktürün de etkisi ile sürdürülebilir enerji kaynağı arayışında. İsrail'in kaynaklarının Avrupa'ya taşınması konusunda arayışta olduğu da herkesin malumu. En akılcı rota ise Türkiye üzerinden bu kaynakların Avrupa'ya ulaştırılması.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık. Diğer taraftan sondaj çalışmaları noktasında da iş birliği fırsatları bulunuyor. Bununla ilgili teknik çalışmaların yapılması talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz."

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