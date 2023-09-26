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Beyaz Gazete
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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek, Halk TV'de yapılan sokak çağrısına sert tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!
Ekleme: 26.09.2023 - 00:56 Güncelleme: 26.09.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!
Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...

CHP’nin fonladığı Halk TV’de, Halk TV’de yorumcusu Mustafa Sönmez “Ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim. Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı?” diyerek açık açık sokak çağrısında bulunmuştu. Osman Gökçek bu skandal çağrıya sert tepki gösterdi.

Skandal çağrı hakkında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Anayasal hakkınız olan olay şudur; Devlet size belirli yerler verir. Burada isterseniz protesto yaparsınız, isterseniz gösteri, miting, ne istiyorsanız oralarda yapabilirsiniz. Bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü' adı altında yaptığı provokasyonda hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde o yürüyüşü yaptı. Buna rağmen devlet birşey demedi.

Gezi Parkı terör eylemlerinde Türkiye'nin ekonomik açıdan neler kaybettiğini hep birlikte gördük. Türkiye'nin sürekli olarak tırmanışta olduğu bir dönemde, Türkiye'nin ekonomisini bitirmek adına yapılan bir provokasyon, bir terör eylemiydi. Şimdi bunlar 'sokakta kazanılır' diyorlar. Siz önce kendi ilçe teşkilatlarınızda, il teşkilatlarınızda kavga etmemeyi öğrenin sonra sokağa çıkarsınız.

Sabahtan akşama kadar birbirlerine sandalye atıyorlar birbirlerine küfür ediyorlar, birbirlerine 'hırsız' diyorlar. Bütün il ve ilçe teşkilatlarında kavgalar var.

Ankara il kongreleri bomboştu. İnsan yoktu. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde siz önce kendi bulunduğunuz yerlerdeki teşkilatlarınızla bir organize olun da ondan sonra milleti sokağa çağırmakla ilgili konuşmalar yaparsınız.

Bunların artık bir umudu kalmadı. Kılıçdaroğlu'ndan umutları yok. Muhalefetten umutları yok. Akıllarınca düzenli olarak, bu şekilde bir yandan provokasyonlar bir yandan da bu şekilde sokağa çağrılar la birşeyler yapmayı düşünüyorlarsa bu konuda ben onları uyarıyorum. Gerçekten karşılarında çok güçlü bir devlet var, mutlaka bunun karşılığını görürler." şeklinde konuştu. 
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!
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