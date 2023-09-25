Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti
Tokat'tan İstanbul'a giden A. K. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, Amasya'nın Kırca mevkisinde A. A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti. Yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a giden A. K. yönetimindeki 60 NK 616 plakalı yolcu otobüsü, Kırca mevkisinde A. A. idaresindeki 35 BSH 21 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.