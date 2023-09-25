Şehitler anısına vefa yürüyüşü yapan gruba ayı saldırdı

Giresun'un Alucra ilçesinde, Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Alucra dağlarına vefa yürüyüşü düzenleyen gruba ayı saldırdı. Ayının saldırdığı gruptaki 1 kişi yaralandı.

Alucra Kaymakamlığı, Alucra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Gümüşhane sınırındaki cephelere "Şehitlere Vefa" adıyla yürüyüş düzenlendi.



Yürüyüş sırasında, gruptan ayrı olarak farklı bir rotadan zirveye tırmanan bir grup genç ayı ile karşılaştı. Gruba saldıran ayı, Tarık Akın isimli genci sağ ayağından ısırdı.



Ayağından ısırılan genç, ayıdan kendini kayalıklardan atarak kurtardı. Yaralanan Akın, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Alucra Devlet Hastanesi'ne, buradan da Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.