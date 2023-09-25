Savaş Cebeci kavgadan günler sonra konuştu: Ölebilirdim

Spor dersleri ile ilgili yayınlar yapan Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında geçtiğimiz hafta yaşanan kavga, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.Karşısına kim çıkarsa çıksın dayak yemeyeceğini iddia eden Savaş Cebeci, “İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez.” çıkışını yaptı.Bunun üzerine Kaan Kazgan, Cebeci’ye meydan okudu.İki isim daha sonra Tuzla'da buluşarak kavga etti.Kavga sırasında Savaş Cebeci, Kaan Kazgan’ın darbeleri sonrasında kanlar içerisinde kaldı.Dövüş sonrası kaşı bantlı halde vide video paylaşan Savaş Cebeci, "Kaan'la maç yaptık, beni yendi. Beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Kaan Kazgan ise kavganın ardından özür dileyerek, "Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.Yaşananların ardından iki isim ekipler tarafından gözaltına alındı.Daha sonra iki isim birbirinden şikayetçi olmadı.Kazgan’ın ifadesinde, “Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık.” dediği belirtildi.Savcılığın ise olayla ilgili evrakın hazırlanmasını, evrakın tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.Savaş Cebeci kavgadan günler sonra konuştu: ÖlebilirdimBir açıklama daha yaptı: Silah vurgusu yaptıSon olarak Savaş Cebeci cephesinden yeni bir açıklama geldi.Sosyal medya hesabı X'den açıklamalarda bulunan Cebeci, "Belinde silah olan çocuk silahını göstererek posta koymaya başlayınca sinirlendim. Çünkü silahın ne işi var? Silahla mı beni korkutacaksın? Masum insanlar bir hiç uğruna ölebilirdi." diye konuştu.Daha sonrasında İtalya'da tatilde olduğunu söyleyen Cebeci sözlerini şöyle sürdürdü:"Planlanmış bir İtalya tatilim vardı, şu an İtalya'dayım. Biraz kafamı toparlamaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz, kafama ağır darbeler aldım. Bu meselenin fazlasıyla yayıldığını ve şiddetin meşrulaştığını görüyorum. Benim de söylemem gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum. O gün dövüş için bir araya geldiğimizde sokak ortasında kavga etmek gibi bir amacım yoktu. Üzerimdeki kumaş pantolondan, elimdeki telefondan siz de gördünüz. Amacım yine kuralsız bir şekilde ringde dövüşmekti. Fakat silahlı ve kalabalık gelmişlerdi.""Belinde silah olan yırtık kotlu çocuk silahını göstererek posta koymaya başlayınca sinirlendim. Çünkü silahın ne işi var? Silahla mı beni korkutacaksın? Öfkemi kontrol edemedim, o çocuğa küfrettim. Israrla ringe inelim dedim. Olası bir arbedede silahlar ateş alabilirdi. Masum insanlar bir hiç uğruna ölebilirdi. Ayrıca yenilecek de olsam bu, sokak ortasında insanların canını riske atarak ya da çevredekileri korkutarak değil, ringde olmalı.""Ben yan dönmüş konuşurken, ansızın ve habersizce gelen hamleyle yere yığıldım. Bu yüzden yüzüme ağır darbeler almaya başladım. Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim, bayılabilirdim. Dayak yemekten ömrüm boyunca korkmadım. Olsaydım dişimle tırnağımla kazıdığım bu hayata sahip olamazdım.""Her yanım kan içindeydi, oradaki tek yakınım olan İlyas'a seslendim. 'Şu saçma olaya son ver, doğrusu bu değil, ringe inelim' diye destek olmasını bekledim. Ben yerde kanlar içindeyken, yırtık kotlu silahlı çocuğun karışanı vururum dediğini duydum. Galiba İlyas da ondan müdahale edemedi. Orada bir katliam olabilirdi. Orada yalnızdım ve o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Yine de ayağa kalktım.""Küfrederek Kaan'ın gitmemesini ve devam etmek istediğimi söyledim. Hırsımı alamamıştım. Küfürler ettim, 'Kaçma' dedim. Başlangıçta konuyu kapatmayıp, bu hatayı yaptığım için en azından şimdi konu artık kapansın dedim. Arabada bir video çektim ve tebrik ettim. Burada kazanan sadece şiddet ve cehaletti.""Benim yaptığım hata artık başka insanlar tarafından da yapılmaya başlandı. Bir dövüşçünün karşısına çıkmak ya da silahlı birinin yüzüne küfretmek sizler için cesaret örneği olmasın. Bu işlere hiç girmeyin, gaza gelmeyin. O gün ben ölebilirdim, birileri katil olabilirdi. Bu saçmalığa değer miydi?""Tüm bu yaşananlardan dolayı önce kendi ailemden sonra tüm sevdiklerimden, bana inanan takipçilerimden ve kötü örnek olduğum gençlerden özür dilerim. Ben aldığım eğitimlerle ve yabancı ülkelerde edindiğim tecrübelerle sizlere abilik yapmaya çalıştım. Artık sosyal medya terörünün bir parçası olmayacağım. Konu ne olursa olsun eskisi gibi gençlere eğitici bilgiler vereceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim, herkese bol şans."