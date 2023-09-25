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ÖSYM açıkladı! 2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edildi.

Ekleme: 25.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM açıkladı! 2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandıMilyonlarca öğrenci, üniversite sınav puanıyla tercihini yaptı.

Bu kapsamda aldıkları puan doğrultusunda ve başarı sıralamasına göre üniversite hayalinde son düzlüğe girildi. Buna göre YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıt işlemlerini tamamladı. Herhangi bir bölüme yerleşemeyenler ise gözlerini ek yerleştirme sürecine çevirdi.

Heyecanla beklenen süreç 12 Eylül'de başladı.

Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

17 Eylül tarihine kadar devam eden ek tercihlerin ardından beklenen haber geldi.

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

Adaylar, sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ise öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi ise basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt dönemi

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
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