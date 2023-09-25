Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı! TCMB Başkanı Erkan'dan yeni mesajlar
TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız" dedi.
TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açılış Konuşmasında, 'Dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız' diyerek enflasyonla mücadele konusunda yeni mesajlar verdi.
Hafize Gaye Erkan'ın konuşmasından satır başları:
'2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir.
Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.
Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.'