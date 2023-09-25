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Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti

TCDD, 2019 yılında Marmaray'da çekilen ve LGBT propagandası içeren bir reklam filmi için suç duyurusunda bulundu. TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda olay hakkında soruşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talep edildi. Film, Norr Film adlı bir şirket tarafından çekilmiş ve “Facebook için reklam filmi çekeceğiz” diye izin alınmıştı. TCDD, 4 yıl önce çekilen ve yeni çekilmiş izlenimi verilerek sosyal medyada tepkilere yol açan sapkınlığa özendirici film için düğmeye bastı.

Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
Ekleme: 25.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
TCDD, sosyal medyada 'LGBT kamu spotu' olarak yayınlanan görüntülere ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda söz konusu film için 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya reklam filmi olarak izin talep edildiği, Genel Müdürlük tarafından reklam filmi içeriğinin ticari sır olabileceği için daha fazla sorgulanmadığı ve sosyal medyada paylaşılmak üzere trenlerin kullanılmadığı kapalı bir alanda boş bir tren setinde izin verildiği aktarıldı. Film, Norr Film adlı bir şirket tarafından çekilmiş ve “Facebook için reklam filmi çekeceğiz” diye izin alınmıştı.

TCDD, filmin kamu kurumlarının işleyişini engellemek ve toplumda LGBT propagandası yapmak suçlarına girdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Yapılan suç duyurusunda bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılması talep edildi.

Çekim tarihinden 4 yıl sonra yayınlandı
LGBT propagandası içeren sözde reklam filmini 2019 yılı Kasım ayında “Facebook için reklam filmi çekeceğiz” diye izin isteyen Norr Film’in çektiği ortaya çıktı. Suç duyurusunda, bahse konu olan filmin izin verildiği gibi reklam filmi olarak değil de sözde kamu spotu olarak çekildiği, izinden çok daha sonra 23 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandığı, dolayısıyla paylaşımın içeriği, zamanı ve paylaşım yapılan platformun hiç birisinin verilen izne uygun olmadığı belirtildi.

TCDD'den suç duyurusu
Çekim tarihinden 4 yıl sonra yayımlanan ve amacını aşan ve LGBT sapkınlığına yer verilen reklam filmi için TCDD suç duyurusunda bulundu.

TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bazı sosyal medya platformlarında bir gruba ait X hesabından kısa film yayınlanmaktadır.

Söz konusu kısa film 30 Kasım 2019 tarihinde mekan kullanma ücreti karşılığında park yerinde bekleyen boş bir tren setinde çekilmiştir.

Söz konusu filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur.

Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur.

Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz.

Günde yüzbinlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir saygılarımızı sunarız.

Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti

Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti

Film boş vagonda çekildi
Vagonda çekim için şirket adına T.A’ın talepte bulunduğu belirtildi. Filmin Halkalı’da depoda bekleyen boş bir vagonda çekildiği, tren hareket ediyormuş izlenimi vermek için etrafa perde asıldığı ve efekt kullanıldığı öğrenildi. 4 yıl önce çekilen filmin kimler tarafından yeniden gündeme getirildiği henüz bilinmiyor. Ancak filmin, TCDD’nin LGBTİ+’lara yönelik tutumunu eleştirmek için yeniden paylaşıldığı tahmin ediliyor.

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Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
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