Mansur Yavaş’ın algı operasyonu çöktü! Ankara Halk Ekmek çalışanı açıkladı: İşte rüşvet çarkını yöneten isim

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşana rüşvet skandalına ilişkin belgelerin ortaya çıkmasının ardından Yavaş olayı savcılığa taşıdığını söyledi. Gündeme bomba gibi düşen olaya ilişkin konuşan halk ekmek çalışan Mustafa Saykılı, '4 buçuk yılda Halk Ekmek Fabrikası'na 200 kişiye yakın eleman alındı. Tabi ki gelip işi beğenmeyip gidenlerin sayısıyla birlikte bu rakam 200'ün çok üstünde. Çünkü adamlar işe girerken kendilerine müdür, şef vs. olacaksın 18 bin TL – 20 bin TL arası maaş alacaksın demişler. Ama gelen adamlara 11 bin TL – 9 bin TL maaş ödemesi yapılmış.' şeklinde konuştu.CHP'li ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayının gün yüzüne çıkmasının ardından Halk Ekmek çalışan Mustafa Saykılı'da fabrika içerisinde yaşananları anlattı.Halk Ekmek çalışanı Mustafa Saykılı, 'Mansur Bey kazanmadan önce fabrikada çalışan işçiler 3 asgari ücret maaş alırdı. Yani şu anda Halk Ekmek'te çalışan bir kişinin maaşının 32 bin TL olması gerekiyordu. Ancak, şu anda 17 bin TL alıyor. Bu paradan da vergi kesiliyor. Geçen ay aldığım maaş 13 bin TL. Normal şartlarda sendikal hakkınızdan dolayı vergi kesilemez ama şu anda 4-5 aydır ondan da vergi kesiliyor.Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun o asgari ücrete zam yapmazsa biz 4 yıldır zam alamıyoruz. Göreve geldiklerinde başka bir sendikaya geçin diye bize baskı yapıldı. Herkes söylenilen sendikaya geçti önce. Sonra eski sendikamıza geri döndük, şimdi tekrar bir sendika değişikliği oldu. Şu anda 7 kişi hariç geri kalan herkes onların istediği sendikanın üyesi konumunda. Herkes ekmeğinin peşinde olduğu için sesini çıkaramıyor.' ifadelerini kullandı.4 buçuk yılda Halk Ekmek Fabrikası'na 200 kişiye yakın eleman alındığını belirten Saykılı, 'Tabi ki gelip işi beğenmeyip gidenlerin sayısıyla birlikte bu rakam 200'ün çok üstünde. Çünkü adamlar işe girerken kendilerine 'müdür, şef vs. olacaksın 18 bin TL – 20 bin TL arası maaş alacaksın' demişler. Ama gelen adamlara 11 bin TL – 9 bin TL maaş ödemesi yapılmış. Şu anda öyle bir duruma geldiler ki kendi dönemlerinde aldıkları adamları işten atmaya başladılar. Neden attıklarına gelecek olursak bu insanların bazıları para vererek işe girmiş. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz senelerde verilen para miktarı 20-25 bin TL arasıydı. Para vermeden işe girenleri de tespit edip mobbing, baskı ve zulümlerle yıldırmaya çalışıyorlar.Bu yıldırma politikasını yapan kişi de Hakan Han Özcan'ın bahsettiği rüşvet olayına karışan kişilerden birisi. Ben yaptıkları mobbingin canlı şahidiyim. Bunu yapmalarının sebebi de personelin işten çıkmasını sağlayıp yerine para verip işe girecek birisini bulmak. Bunun başka mantıklı bir açıklaması yok. Eski dönemlerde işe girenlerden uzak duruyorlar. Çünkü tazminatları çok. Genel seçimlerden önce de yeni giren personeli çağırıp, 'Biz varsak siz varsınız. Eğer onlar gelirse sizi tekme tokat dövüp kovarlar' dendi. Ama bugün baktığımız zaman un deposunun başındaki İhsan Bey koyu CHP'lidir. Bu adam AK Parti döneminde işe girmiştir ve kimse onu işten çıkarmamış.' şeklinde konuştu.Saykılı şöyle devam etti; 'Bu Halk Ekmek Fabrikası içerisinde rüşvetin toplandığı ve Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığı iddia edilen kişiyi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi getirdi. Bu isim Sevdi'ye 150 bin TL kadar para gönderdiğini biliyorum. Rüşvet olayında ismi geçen şahısların dışında Mevlüt ve Nurullah isimde iki kişi daha biliyorum ben. Onlar da dışarıdan bu işe müdahil oluyorlar. Ama bunların içeri kaç kişi soktuklarını bilmiyorum. Ayrıca eski yönetim tarafından Halk Ekmek Fabrikası'nın deposu yedek parça ile doluydu. Yani bakım ekibinin işi kolaylaşsın diye her parça vardı. Ancak bu yönetim, yaklaşık 2 tıra yakın malzemeyi sattı. Söz de amaçları depoları rahatlatmaktı. Paranın nereye gittiğini de bilmiyoruz. Bunun üzerine bunların getirdiği üretim müdürü Ercan bey 'bu iş benim üzerime yıkılacak' korkusundan dolayı daha iyi şartlarda, daha iyi bir iş bulduğunu söyleyerek istifa etti.''Halk Ekmek şu anda çok çarpık bir yönetim var' diye konuşan Saykılı, 'İnsanlara sorun '4 yıl önceki ekmek mi şimdi ki ekmek mi' diye insanlar 4 yıl önceki ekmek der. İnsan odaklı belediyecilik diye reklam yapıyorlar ama ben insan odaklı yapılan bir şey görmedim hiç. Olanı da bozdular. Önceden ekmek için daha kaliteli malzeme kullanılıyordu ama şimdi öyle değil.Eskiden daha az ekmek satılmasına rağmen kaliteli malzeme kullanılıyordu. Personelin şu anda içeride alacağı 3 ekmek prim alacağı var. Ben bundan önceki yönetimlerde hiç alacağımızın geciktiğini görmedim. Paramız günü gününe yatardı. 1'i ve 5'i arasında yatması gereken maaş ayın 10'una sarkıyor. Promosyonlarımızı bile doğru düzgün vermediler. En yüksek promosyonu veren bankayı kabul etmeyip en düşük vereni kabul ettiler. Bunun yüzünden yüksek promosyon veren banka ile Halk Ekmek davalık oldu ve kazandı.' dedi.Seçim çalışmaları için yeni giren birçok kişiyi görevlendirdiklerini söyleyen Saykılı, 'Bunlar gönderdiği kişilere günlerce izin veriyorlardı. 2 aylık personel seçim çalışması için ortadan bir kayboldu 1 ay sonra geldi. Bir insanın izin alabilmesi için 1 sene çalışması gerekiyor. Ama bunlar işe başlar başlamaz hemen izne ayrıldı. Deprem zamanı ben gönüllü olarak Hatay'a gittim deprem bölgesine ama bana sahip çıkan olmadı. Bunlar yönetemiyor maalesef. 5 Genel Müdür değiştirdiler.Yaşanan rüşvet olayını duymamaları mümkün değil. Aşağıda çalışan bütün personel bu olayı biliyorken onların bilmiyor olması mümkün değil. Genel Müdür bir kere gelip kim kimdir, ne zaman işe başlamış diye sormadı. Eski yönetimde Genel Müdür Ahmet Sarıduman gelirdi. İş elbiseli personeline takım elbisesi ile sarılırdı. 'Ben bu elbiseyi sizin sayenizde giyiyorum' derdi. Bu adamı aldığı maaştan ötürü mahkemeye verdiler. Şimdi ki Genel Müdürleri de emekli milletvekili maaşı kadar maaş alıyor.' diye konuştu.Saykılı şöyle devam etti; 'Halk ekmeği yöneticiler değil personel yönetiyor. Yönetim sadece maaş yatınca bir görünüyor ondan sonra ortada yoklar. Halk Ekmek'te 45 dakika da bir mola hakkı vardı. Ancak şimdi bu süre 2 saatte bir molaya çıkarıldı. Yemek molasını bile 15 dakikaya düşürdüler. Halk Ekmek'te sırf yemek kötü dediği için bir personeli işten çıkardılar. Şu anda Halk Ekmek'te korku imparatorluğu var. Şu anda işten çıkarmalar durdurdular. Çünkü olay kamuoyuna yansıdı. Ama hala hazırda çıkarılmayı bekleyen 30 kişilik bir liste var. Bir insan mahallesine gelen Milletvekili ile fotoğraf çektirdiği için işten çıkarılır mı? Bunlar onu da yaptı'