Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra üzerini çizmişti! O isimden itiraf gibi sözler: Güven vermedik!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmadı. Gündemde bu kez koalisyon ortaklarına CHP listesinden 39 milletvekili verilmesi vardı. Genel Başkan adayı Özgür Özel, konuyla ilgili "Parti vicdanında hasar bıraktı" çıkışı yaptı. Seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan MYK eski üyesi Oğuz Kaan Salıcı, şoke eden bir çıkış yaptı. Seçim döneminde koalisyondaki ittifak sürecini yürüten Oğuz Kaan Salıcı, 39 milletvekili kararını Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini açıkladı. Yenilgiyi kabul ederek "Yönetebileceğimize dair güven veremedik" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları giderek tırmandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkan adaylığını açıklamasının ardından herkes merakla kurultay tarihi beklemeye başladı.Gündemde ise 8'li koalisyon ortaklarından DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye verilen 39 milletvekili vardı.Özgür Özel, 39 milletvekili verilmesini "Parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bıraktı" şeklinde yorumladı. Ortaklar arasında yeni bir tartışmanın fitilini yaktı.Bunun üzerine gözler, seçim döneminde ittifak sürecini yürüten CHP'li MYK üyesi Oğuz Kaan Salıcı'daydı. Genel Başkan Yardımcısı olan Oğuz Kaan Salıcı, seçimlerde yaşanan yenilginin ardından Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden atıldı. Adeta cezalandırıldı!O günden beri konuşmayan Oğuz Kaan Salıcı, seçimden aylar sonra çok net açıklamalar yaptı. Hem milletvekili dağılımında hem de alınan yenilgide açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz'a konuşan Oğuz Kaan Salıcı, ortaklara CHP listelerinden 39 milletvekili verilmesinin son anda gerçekleştiğini açıkladı.Oğuz Kaan Salıcı, süreçle ilgili "Bir siyasi karar verildi. O siyasi kararı veren ben değilim. Ben bu siyasi kararı uyguladım" ifadesini kullandı. Kararı kimin verdiğiyle ilgili soruyu da "E tabi… Genel başkanın kararı" diyerek yanıtladı.8'li koalisyonda yaşanan başarısızlığı da yorumlayan Oğuz Kaan Salıcı, yenilgiyi kabul ederek "Yönetebileceğimize dair güven veremedik" ifadesini kullandı.Parti içinde değişime vurgu yapan Oğuz Kaan Salıcı, "Yenilenmeye ihtiyaç varsa, ki var, sadece lider odaklı bir tartışma olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.