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İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!

İYİ Parti’de seçimlerin ardından birbiri ardına istifa depremiyle sarsıldı. Meral Akşener, hem gelen tepkileri bastırmak hem de parti içinde yaşanan kopuşu engellemek için hamle üstüne hamle yaptı. Ancak başarılı olamadı. Son olarak İYİ Parti kurucusu emekli büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, istifasını açıkladı. Oldukça sert açıklamalar yaptı: Hedefini ve vizyonunu kaybetti

Ekleme: 25.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
İYİ Parti, seçimleri hüsranla tamamladı. Hem oy oranında hem de milletvekili sayısında düşüş yaşadı.

İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!

Seçimlerin ardından tepkilerin merkezine yerleşen İYİ Parti lideri Meral Akşener partide peş peşe istifalarla sarsıldı. 'Parti kuruluş ayarlarına dönüyor' diyerek milliyetçi kesime üstü kapalı mesaj gönderen Akşener, ittifak çağrılarına kapıları kapadı. Ancak partisindeki kopuşa engel olamadı.

İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!

Son olarak İYİ Parti kurucusu emekli büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!

Aydın Adnan Sezgin, 'Kurucuları arasında yer aldığım İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!

Adnan Sezgin, yönetimi hedef alan sert açıklamalar yaptı: İYİ Parti benim için hedefini ve vizyonunu kaybetti. İstifam; partinin yeni yönetim anlayışı ve yönelimiyle, yapısıyla ters düştüğümü gösteriyor. Uzun süredir gönül ve akıl bağımı kaybetmiştim partiyle. Yerel seçimler öncesinde de kendimi her şeyin dışında bırakmak istedim. Yerel seçimler öncesi kimi milletvekillerinin belediye başkan adayı olacağı da konuşuluyor. İsmimin böylesi tartışmalarda yer almaması için de zamanlamaya dikkat ettim ve istifa ettim…

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İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
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