İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

İstanbul Valiliği, sokakta kalan evsizler için harekete geçti. İstanbul Valisi Davut Gül’ün “İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamamalı” talimatının ardından sokakta yaşayan evsiz vatandaşların Valilik tarafından kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ilk uygulama 23 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi.

İstanbul Valiliği, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün “İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı” talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı.Sokakta yaşayan evsiz vatandaşların Valilik tarafından kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.Bu kapsamda ilk uygulama 23 Eylül Cumartesi günü yapıldı.Sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi.Evsizlerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerler de ekipler tarafından toplandı.İstanbul Valisi Davut GülSöz konusu çalışmayla;- İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamayacak.- Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak.- Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek.- Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak.- İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipler tarafından gerçekleştirilecek.- Çalışmayla, İstanbul'daki “EVSİZ” sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.Valilik tarafından yapılan açıklamada; evsizler için ihbarda bulunmak isteyenlerin 112 Acil hattına bilgi verebilecekleri belirtildi.