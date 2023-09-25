İstanbul'da içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştü

Birlik Mahallesi 796 Sokak'ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.