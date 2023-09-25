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İstanbul'da içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştü

Esenler'de, iş merkezindeki asansörün zemine düşmesi sonucu yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı.

Ekleme: 25.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştüBirlik Mahallesi 796 Sokak'ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.

İstanbul'da içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştü
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