İETT otobüsleri dehşet saçarken İBB'den skandal karar: 'Rant' diye bağıranlardan tepki çeken hukuksuzluk

Hemen hemen her gün toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve kaza haberleri ile gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), skandal bir karara imza attı. Toplu ulaşım araçları bakımsızlıktan yollarda kalıp kazalara karışırken, İBB yönetimi ise İstanbul'un en büyük otobüs bakım garajlarından birisi olan Ayazağa garajını sattı. Duruma tepki gösteren İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, ihale sürecindeki hukuksuzluğa dikkat çekti.

Göreve geldiği günden bu yana İstanbullulara ulaşım çilesi yaşayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) skandal bir karara imza attı.Hemen hemen her gün İETT otobüsleri bakımsızlıktan dolayı yolda kalıp, çeşitli kazalara karışırken İBB önlem almak yerine İstanbul'un en büyük otobüs bakım garajlarından birisini satışa çıkardı.İstanbullular artık toplu ulaşımı kullanırken can güvenliğinden bile emin olamazken CHP'li İBB, Sarıyer'deki mülkiyeti İETT' ye ait olan Ayazağa garaj ve bakım atölyesini belediye meclisinin kararı alınmadan sattı.Konuyu belediye meclisine taşıyan İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, skandal karara sosyal medya hesabından tepki göstererek 'Otobüsler bakımsızlıktan yanıyor, kaza yapıp hurdaya çıkıyor, İBB yönetimi ise garaj ve bakım atölyesini satıyor. İstanbul'un en büyük otobüs bakım garajlarından birisi olan Ayazağa garajı satıldı.' ifadelerini kullandı.Satış işlemi ile ilgili bilgileri paylaşan Kaynar, belediye meclisinin yok sayılmasına ve ihale sürecine dikkat çekti.İhale sürecinin rekabeti engelleyecek şekilde işletildiğine vurgu yapan Kaynar 'İhale şartnamesinde ihaleye katılım şartları rekabeti engelleyecek şekilde ve belirli bir firma tarif edilerek belirlenmiş, nihayetinde de tek firmanın katılımıyla, rekabetsiz ve artırım yapılmadan ihale yapılmış.' bilgisini paylaştı.İşte Kaynar'ın o paylaşımı;