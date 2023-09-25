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Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Türkiye’nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İslahiye’de 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen biber hasadı, büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıl 36 bin ton rekoltenin beklendiği ve bölgede ‘kırmızı altın’ olarak adlandırılan biberin hasadıyla birlikte pul bibere dönüştürülme süreci de başladı. Tarlada hasadı yapılarak tesislere getirilen biberler aflatoksin ile mücadele kapsamında çöplerinden arındırılıyor. İlçede pul biber üretimi yapılan 20 tesiste 'çöp çekme' olarak isimlendirilen çalışmada ise 5 bin tarım işçisi görev alıyor.

Ekleme: 25.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadı büyük ölçüde tamamlanan kırmızı biberin çöplerinden temizlenerek, tesislerde kurutulup pul biber haline getirilmesi için 5 bin kişi çalışıyor.

Bu yıl 36 bin ton rekoltenin beklendiği ve bölgede ‘kırmızı altın' olarak adlandırılan biberin hasadıyla birlikte pul bibere dönüştürülme süreci de başladı.

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Tarlada hasadı yapılarak tesislere getirilen biberler aflatoksin ile mücadele kapsamında çöplerinden arındırılıyor. İlçede pul biber üretimi yapılan 20 tesiste 'çöp çekme' olarak isimlendirilen çalışmada ise 5 bin tarım işçisi görev alıyor.

Tarım işçileri 2 ay sürecek olan bu çalışma ile gün içerisinde 300 ile 500 lira arasında para kazanıyor.

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, pul biber üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığı gibi mevsimsel olarak binlerce kişiye de istihdam olanağı sağladığını belirterek, 'Biber hasadının başlamasıyla birlikte toplanan ürünler tesislere götürülerek, pul bibere burada dönüştürülüyor. Tarım işçileri tesislerde biberleri çöplerinden temizleyerek parçalayarak kurumaya bırakıyor. Bu biberler doğal olarak kurutularak işlenmesinin ardında pul ve toz biber haline getiriliyor.'

'Tarladan toplanan biberlerin pul bibere dönüştürülme sürecinde yaklaşık 5 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor. Sektör haline gelen çöp temizleme çalışması aflatoksin içermediği için biber ayrı bir kalite kazanıyor. İlçemizdeki 20 fabrikada tarım işçilerimiz çöp temizleme işlemini 2 ay boyunca sürdürerek geçimlerini sağlıyorlar. Deyim yerindeyse yaklaşık 5 bin kişi 2 ay boyunca ekmeğini acıdan kazanıyor' diye konuştu.

Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İslahiye'de 20 bin dönüm alanda üretim yapılıyor.

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu
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