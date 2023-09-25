Fransız vekilden çarpıcı Türkiye ve Başkan Erdoğan itirafı: “İki şeyden güç alıyorlar”
Avrupa Parlamentosu'nda Fransız milletvekili Thierry Mariani, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıktıklarını dile getirirken Avrupa'nın acizliğinden dem vurdu. Türkiye'nin büyük bir medeniyetin mirasçısı olduğunu söyleyen Mariani, AB'ye sert sözlerle yüklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek bir devlet başkanı olduğunu belirten Mariani, Ankara'nın güç projeleri ile dünyadaki rolünü artırırken Avrupa'nın başarısızlıkları ile bu durumu beslediğini ifade etti. İki noktaya dikkat çekti.
Avrupa Parlamentosu'nda Fransız milletvekili Thierry Mariani, Avrupa Birliği'ne sert sözlerle yüklendi, Türkiye ile ilgili ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Batı tarafından desteklenen adayların arasından güçlenerek çıktığını belirten Mariani, Erdoğan'ın gerçek bir devlet başkanı olduğunu belirtti. Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlara da dikkat çekerken 'Karşısında hiçbir şey söyleyemiyoruz' dedi.
SKANDAL İFADELER
'Avrupa halkları Türkiye'yi AB'de istemiyor ve aynı şekilde Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılmasını da arzulamıyorlar.' ifadelerini kullanan Mariani, Türkiye'nin asla ama asla AB'ye üye olamayacağını iddia etti.
ÇARPICI İTİRAFLAR
Türkiye'nin büyük bir uygarlığın mirasçısı olduğunu ifade eden Mariani, bunun Avrupa ruhundan farklı olduğunu belirtti. 'Kimlik önemlidir. Politika da önemlidir.' diyen Mariani, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
'BATI TARAFINDAN DESTEKLENEN ADAYLAR KARŞISINDA BÜYÜK ZAFER'
Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı tarafından desteklenen adaylara karşı büyük bir zafer kazandığını itiraf eden Mariani şu ifadeleri kullandı:
'GERÇEK BİR DEVLET BAŞKANI'
'Şimdi güçlenmiş bir Başkan Erdoğan ile karşı karşıyayız. İlk olarak 2016 olaylarının ardından güçlendi. Geçtiğimiz mayıs ayında Batı'nın desteklediği tüm muhalefetlerin adayını yenerek güçlenen ve şimdi de Ukrayna'daki rolü ile ulusralrarası nüfuzunu artıran ve bizim çatışmadaki ideolojik politikamızla güçlenen Erdoğan'ın gerçek bir devlet başkanı olduğunu birçokları anlamıyor.'
Türkiye'nin kendi çıkarlarını her zaman diğerlerinin önünde tuttuğunu ve muğlak açıklamalara fırsat vermediğini belirten Mariani, Ankara'nın güç projeleri ile dünyadaki rolünü giderek arttırdığının görüldüğüne dikkat çekti. Mariani, Batı'nın ise başarısızlıkları ile Türkiye'yi beslediğini belirtti.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim sırasında Avrupa'nın üç maymunu oynadığını öne süren Mariani, Suriye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ses çıkaramadıklarından dert yandı.
Türkiye'nin Balkanlar'da, Afrika'da çıkarlarına ters düştüğünü ancak karşılık veremediklerini belirten Mariani, Avrupa'nın bu durum karşısındaki sızlanmalarının da boşuna olduğunu belirtti.
'İKİ ŞEYDEN GÜÇ ALIYOR'
Mariani, AB, Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döküyor ancak Erdoğan, iki şeyden güç alıyor: 'Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz' ifadelerini kullandı.