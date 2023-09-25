FETÖ'ye 7 ilde operasyon! 7 kişi yakalandı
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına Konya merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Polis tarafından Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray, Şanlıurfa'da yapılan baskınlarda 7 kişi yakalandı.
Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.