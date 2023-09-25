Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

ABD'nin Florida eyaleti eşine az rastlanır bir olaya tanık oldu. Tampa Körfezi'nde 41 yaşındaki evsiz bir kadını timsah yedi. Sabrina Beckham adlı kadının cesedine ait parçaları timsahın ağzında gören bölge sakinleri vahşi hayvanı öldürdü.Talihsiz kadının cesedine ait parçalar hayvanın ağzından çıkarıldı. Polis, kimliği tespit edilen kadının timsahın saldırısı sonucu mu yoksa daha önceden mi öldürüldüğünü araştırıyor.Sabrina Beckham'ın yaklaşık 2 ay önce ilçede bulunan ve girilmesi yasak olan sulak bir bölgeye kaçak olarak girdiği için tutuklandığı ortaya çıktı. Uyarı tabelalarına aldırmayan Beckham'a, yakalandıktan sonra para cezası kesilmiş ve serbest bırakılmıştı.Timsah olayına ilişkin görgü tanığı Jamarcus Ballard, timsahı su kanalına bir şey çekerken gördüğünü ve yetkililere haber vermek için yakındaki bir itfaiye istasyonuna koştuğunu söyledi. Bölgeye ulaşan ekipler, hayvanı yakalayıp boynuna ip geçirdi ve kanaldan çıkarmaya çalıştı.Bu sırada timsah öfkeyle direndi. Hatta itfaiye ekibinin kullandığı minibüsü bile suya doğru sürüklemeye başladı. Amerikan Sky News'te yayınlanan habere göre ekipler daha sonra timsahın kafasını suyun dışına çıkararak ona ateş etti.Timsah saldırısı geçtiğimiz temmuz ayında da yaşanmış, Güney Carolina'da 69 yaşındaki bir kadın, golf sahasının yanındaki kanal çevresinde köpeğini gezdirdiği sırada kendisini ısıran timsah tarafından öldürülmüştü.