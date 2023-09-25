Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak? Emekli zammı önce kabinede sonra TBMM'de masaya geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin yaşadığı sıkıntıları giderecek adımların atılacağını vurgularken gözler zam için yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, emekli aylıklarına yönelik çalışmaların tamamlanınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi. Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ayında Temmuz-Aralık 2023 dönemi enflasyon oranında artacak. Bu hafta faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'te yapılacak yasal değişiklikle 6 aylık oranın üzerinde bir artış gerçekleştirilecek. SSK, Bağ-Kur emeklilerine yönelik bu ilave artışın Ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan çalışmaya son şekli verilecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkeleri olduğunu ifade etmişti. Yapılan çalışmada hem 7500 liranın altında olan kök aylıkları artıracak, hem de tamamını artıracak formüller masada bulunuyor.Birinci seçenekte 16 milyonun üzerindeki bütün emeklilere oransal bir artış yapılması ve bunun refah payı olarak yansıtılması öngörülüyor.Böylece Temmuz'da yüzde 25 zam yapılan emekliler refah payıyla birlikte yüzde 50'ye yakın zam alacak. Diğer seçenekte de kök aylıklara seyyanen artış yapılarak, 7500 liranın altındaki aylıkların yükseltilmesi olacak.En düşük aylıktan başlayarak yükseltilmesi de söz konusu olabilir. En düşük emekli aylığının doğrudan artırılması durumunda cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SSK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak.Ocak ayında açıklanacak enflasyon artışının üzerine refah payı eklenmesi de güçlü seçenekler arasında yer alıyor. Enflasyonun üzerine refah payı artışıyla birlikte tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50'ye ulaşmasa öngörülüyor.Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen toplamda 2200 lira olan bayram ikramiyelerinin de yükselmesi bekleniyor.Emekli aylıklarına kademeli artışla prim günü ile aylık arasında kopan bağın kısmen telafi edilmesi hedefleniyor. Kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor. Temmuz ayında refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı.En düşük emekli aylığı 7500 lirada kalırken, zamlar kök aylık üzerinden hesaplanınca yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. En düşük aylığın 7500 lira olmasının ardından ortaya çıkan prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 zam alacak. Hem zam hem de sosyal haklardaki iyileşmeler 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.