Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fulya Öztürk'ü gördüğü anda verdiği tepki olay oldu

Anti-terör operasyonu sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev Nahçıvan'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından ikili görüşmeye geçildi ve Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı temel atma imza töreni gerçekleştirildi. Ortak basın toplantısının ardından ikili önemli açıklamalarda bulundu.Gazeteci Fulya Öztürk de kritik temasları takip etmek için Nahçıvan kentindeydi. Öztürk ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Fulya nereden geldin buraya?' ifadesini kullandı. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Öztürk'ten 'Bu kız bizim kızdır' diyerek bahsetti. O anlarda kayıtta olan Fulya Öztürk'ün videosu sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.