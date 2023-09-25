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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın başarısı bizim için iftihar meselesi

Nahçıvan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi sona erdi. İki lider görüşme sonrası Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı temel atma imza törenine katıldı. İmzaların atılması sonrası Erdoğan ve Aliyev ortak basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karabağ'daki antiterör operasyonunun başarısıyla tamamlanması iftihar meselesi oldu. Şuşa bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan özel bir yere sahiptir. Son zaferle birlikte yeni fırsat pencereleri açıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın başarısı bizim için iftihar meselesi
Ekleme: 25.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın başarısı bizim için iftihar meselesi
Nahçıvan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi sona erdi.

Görüşme sonrası Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı temel atma imza töreni gerçekleştirildi.
İki lider imza töreni sonrasında ortak basın açıklamasında bulundu.

İşte Aliyev'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları:
Ermenistan Azerbaycan'a karşı işgalcilik siyasetini benimsemiştir. Azerbaycan'ın büyük oğlu Hayvar Alıyev'in liderliği ile Nahçıvan'ı koruyabildik. Ermenistan Nahçıvan'ın tüm elektrik ve gazını kesmiştir. 15 yıl Nahçıvan gazsız yaşamıştır. 2005’te İran ile imzalanmış anlaşmaya göre mübadele yolu ile İran’dan Nahçıvan’a gazın verilmesi temin edilmiştir.

"Nahçıvan'da güneş enerjisi santrali kurulacak"
Türkiye Azerbaycan ilişkileri daha da gelişecek. Nahçıvan'da güneş enerjisi santrali planlarımız var.

Gelecekte Nahçıvan’dan bin megawatt hacminde Türkiye’ye yeşil enerji ihracı mümkün olacaktır.

Türkiye ile birbirimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz.

"Ermenistan şartlarımızı kabul etti"
Ermenistan ordusu 24 saatte teslim oldu şartlarımızı kabul etti. Karabağ’da yaşayan Ermenilere yardım gönderildi. Karabağ’da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır.

"Manevi desteğinizi unutmayacağız"
Türkiye'nin kardeşlik adımını gördük. Azerbaycan halkı manevi desteğinizi unutmayacak.

Aziz gardaşım bu hadise baş verdiğinde siz Amerika’daydınız. Orada dünyanın en ahali kürsüsünden Azerbaycan devletini ifade eden adaletli beyanatlar vermiştiniz. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının kapasitesi 1 milyondan 5 milyon tona çıkarılacak.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları:
Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, hanım efendiler, bey efendiler, değerli basın mensupları sizleri şahsım, heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi KKTC ile birlikte Haziran ayında Bakü’ye gerçekleştirmiştim. Bu defa sizinle Nahçıvan’da birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

"Nahçıvan büyük bir potansiyel barındırıyor"
Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna konumdadır. İlişkilerimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşim ile imzaladığımız Suşa beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır.

Nahçıvan bugün ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisi ile birlikte bu potansiyeli hayata geçirme imkanına kavuşacağız.

Hazar geçişli uluslararası doğu batı koridorunun önemi, bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan doğal gaz projesii Azerbaycan’la enerji ortaklığımızı geliştireceği gibi Avrupa arz güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Ulaştırma, lojistik, enerji alanlarını geliştirme irademizi ortaya koyduk.

Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım onarım fabrikasının açılışını yapacağız. Bu proje savunma sanayii iş birliğine ciddi katkılar sunacaktır.

Karabağ'daki antiterör operasyonu
Azerbaycan ikinci Karabağ savaşının ardından geçen 3 yıla yakın süre boyunca dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gerek karşılığı bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında anti terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun kısa süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarı ile tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyonu sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

"Ermenistan barış elini tutmalı"
Bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını, samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz.

Temennimiz muhattaplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı gardaşım sayın Aliyev’e bir kez daha teşekkür ediyorum.

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