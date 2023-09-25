CHP'li Okan Konuralp'ten Eren Erdem'e sinkaflı küfür: Kılıçdaroğlu sessiz kalınca mahkemeye koştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, kendisine küfreden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'i mahkemeye verdi. Konuyu önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ileten Erdem'in, kesin ihraç gerektiren bu meseleyle ilgili bir harekete geçilmediği için şikayetçi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmemesi durumunda tüm görevlerinden istifa edeceğini açıklayan ve sonrasında Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Eren Erdem, partisinin Ankara Milletvekili Okan Konuralp'i mahkemeye verdi.Sözcü'den İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; Konuralp, "O Eren Erdem'in anasını s…" şeklinde küfürler savurunca Erdem harekete geçti.Konuyu önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a aktaran Erdem, meselenin Kılıçdaroğlu'na gitmesi ve ihraç yönünde bir adım atılmadığını görmesi üzerine mahkemeye başvurdu."T24'ten Eray Görgülü, Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işlerde kullandığı için gerekçesiyle Topsakal'ın uzun süreli izne çıkarıldığını yazdı. Konuralp, Görgülü'yü arayarak, “Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in anasını s… Sana bu haberi yaptıran kişinin Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade” dedi. Erdem, küfrü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a iletti. Öztrak da Kılıçdaroğlu'na anlattı. CHP lideri “Derhal tekzip edilsin” dedi. Ancak Konuralp, iddiayı düzeltmedi. Kılıçdaroğlu, MYK üyesine küfredilmesi kesin ihracı gerektirdiği halde işlem yapmadı. Fedaisini değil, milletvekili yaptığı eski danışmanını seçti. Erdem de adaleti partisinde bulamadığı için Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu."