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Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın 11'inci ölüm yıl dönümü

Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Neşet Ertaş ölümünün 11'inci yıl dönümünde anılıyor.

Ekleme: 25.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın 11'inci ölüm yıl dönümüTürk Halk Müziği’nin büyük ismi Neşet Ertaş, ölümünün 11’inci yılında da unutulmadı.

74 yaşında prostat kanserine yenik düşen usta sanatçı, sevenlerini büyük bir hüzne boğmuştu.

25 Eylül 2012 yılında hayatını kaybeden Ertaş 1950’li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla, babası Muharrem Ertaş’tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını da kaydetti.

Aynı zamanda Ertaş, 1960’lı yıllardan sonra da kendi yazdığı şiirleri seslendirdi.

Neşet Ertaş'ın hayatı

Bozkırın Tezenesi olarak anılan Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi.

Babası ile müziğe adım atan Ertaş, İstanbul’a gelerek ilk plağını 1957’de babasının yazdığı “Neden Garip Garip Ötersin Bülbül” türküsüyle çıkardı.

Bu projesi geniş bir alanda ses getiren Ertaş, kısa bir süre içerisinde Anadolu’nun tamamında tanınarak halk ozanı oldu.

Giderek daha geniş bir kitleye sahip olan Ertaş, “Türkülerin Babası, Anadolu Efsanesi, Abdal Müzisyen” olarak da anıldı.

Yaşamının bir bölümünde evlenen Ertaş’ın 3 çocuğu dünyaya geldi.

Tedavi için Almanya'ya yerleşti

Sağlık problemleri nedeniyle enstrüman çalamaz hale gelen Ertaş, tedavi için Almanya’ya yerleşti.

Çocukları ile bu ülkede uzun süre kalan Ertaş, 2000 yılında yeniden İstanbul’a gelerek sevenlerinin karşısına çıktı.

"Yaşayan İnsan Hazinesi"

Neşet Ertaş, hayatta olduğu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” bağlamında, “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan edildi.

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