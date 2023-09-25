Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarının yılın en yüksek seviyelerinde seyretmesiyle birlikte akaryakıtlarına fiyatlarına da art arda zam olarak yansımıştı.Rusya'nın ihracatı kısıtlaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü etkileri sonrası, geçtiğimiz hafta motorine 2,03 TL, benzine de 1 lira 60 kuruş zam gelmişti.İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.Salı gecesinden itibaren Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.Cuma günü 94,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 92,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.