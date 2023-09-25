  • USD: 27,10 - 27,15
  • EURO: 28,85 - 28,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu asteroidine gönderdiği uzay aracı geri döndü. Tüm dünyanın beklediği 286 milyon km'den gelen kargo ile ilgili detaylar merak konusu olurken asteroidin Dünya'ya tehlikeli yakınlaşması ile ilgili tarih vererek uyarılar yapıldı.

Ekleme: 25.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...
286 milyon km'den Dünya'ya gelen kargo... NASA'nın Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu astreodine gönderdiği uzay aracı Dünya'ya dündü. Osiris-Rex uzay aracı örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bıraktı ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü'ne iniş yaptı. Bilim insanları konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DÜNYA'YA DÖNDÜ!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzay aracı Osiris-Rex, Bennu isimli asteroitten moloz örnekleri aldıktan sonra 7 yıl süren yolculuğunu tamamlayarak Dünya'ya döndü.

NASA'nın uzaydan getirdiği ilk asteroit örnekleri, 7 yıl önce çıkılan yolculuğun tamamlanmasıyla Dünya'ya ulaştı. Osiris-Rex uzay aracı örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bıraktı ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü'ne iniş yaptı.

Örnekler yarın, inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülecek.

Misyonun liderliğini yapan Arizona Üniversitesinden Dante Lauretta örneklere eşlik edecek.

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

'ASIL ÖNEMLİ AN'

Lauretta, iniş öncesinde yaptığı açıklamada, Houston'da kapsülün açılmasının içindeki miktar konusundaki belirsizlik nedeniyle, 'asıl önemli an' olacağını söyledi.

NASA yetkilileri, kesin bir ölçüm elde etmenin birkaç hafta alacağını bildirdi.

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

EN AZ BİR FİNCAN MOLOZ

Bilim insanları kapsülün en az bir fincan moloz içerdiğini tahmin ediyor.

Bunun, asteroit örnekleri getiren diğer tek ülke olan Japonya'nın bir çay kaşığı molozunu geçerek uzaydan gelen en büyük moloz yığını olması bekleniyor.

Bu örneklerin, bilim insanlarının Dünya'nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu'nun çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor.

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

O TARİHE DİKKAT ÇEKTİLER

Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor.

Lauretta, Osiris-Rex'in topladığı verilerin asteroidi saptırma çabasına yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2016'da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021'de 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı.
Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak? Emekli zammı önce kabinede sonra TBMM'de masaya geliyor
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı! TCMB Başkanı Erkan'dan yeni mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur mesajını Nahçıvan'dan verecek
Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra üzerini çizmişti! O isimden itiraf gibi sözler: Güven vermedik!
İzmir’de 2. Çevre skandalı! CHP'li Tunç Soyer körfeze ‘temiz’ diye kirli su vermiş
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: Düşük alanları destekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor: Ana gündem Zengezur Koridoru
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya indi: Masada sahada sporda mücadeleye devam!
Sezgin Tanrıkulu düğünden gelen müziği ezan sandı: Savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim
Karabağ'da yeni provokasyon: Evlerini toplu halde ateşe vererek bölgeden ayrılıyorlar
YSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi için tarih verdi!
İstanbul Yasası dönüşümü hızlandıracak! Düzenlemenin detayları belli oldu
Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, değişimcileri hedef aldı: Yok öyle yağma
Hollanda'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Kısır mısır yemişler...
Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 1.3 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ulaşacağız
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

Pendik'te kan donduran olay! Mumya gibi sarılmış...

Pendik'te kan donduran olay! Mumya gibi sarılmış...

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler