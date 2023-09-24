YSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi için tarih verdi!

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bırakırken, gözler yerel seçime çevrildi.2024 belediye ve muhtarlık seçimleri için kollar sıvandı.Aynı zamanda 31 Mart günü gerçekleştirilmesi beklenen seçimler için takvimin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, konuya dair Hürriyet’e konuştu.Ahmet Yener, YSK’nın 1 Ekim tarihi itibarıyla seçmen listelerinin nüfus ve vatandaşlıktan alınacağını aktardı.Aynı zamanda Yener, seçim takviminin başlangıcı için 1 Ocak tarihini işaret etti.İşte Ahmet Yener’in o cümleleri;YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak’ta başlayacak seçim takvimi ile listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağızSeçim takvimi içerisinde nasıl ki 6 Şubat sürecinden sonra kurulumuz kolaylaştırıcı kararlar almış ise askı süresi içerisinde yine benzeri kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda kurul kararıyla bir yol haritası çizeceğiz”