Karabağ'da yeni provokasyon: Evlerini toplu halde ateşe vererek bölgeden ayrılıyorlar

Azerbaycan, Karabağ’da başlattığı anti-terör operasyonundan 24 saat gibi kısa sürede zaferle çıktı. 90 mevziyi kaybeden silahlı Ermeni gruplar, Hankendi başta olmak üzere Kasım 2020’deki anlaşmaya rağmen işgale devam ettikleri bölgelerden çıkmayı kabul etti.Terörle mücadele operasyonunun ardından Ağdere’de yaşayan Ermeniler ise evlerini yakarak bölgeden ayrılmaya başladı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi.Bakanlık, İHA’larla çekilen görüntüleri paylaştı.