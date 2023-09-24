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İstanbul Yasası dönüşümü hızlandıracak! Düzenlemenin detayları belli oldu

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için çalışmaları devam eden düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Meclis açılır açılmaz gündeme getirilmesi planlanan yasa teklifi kapsamında çürük binalar rezerv alanlara taşınacak, dönüşüm düşük faiz ve uzun vadeli taksitler ile sağlanacak.

İstanbul Yasası dönüşümü hızlandıracak! Düzenlemenin detayları belli oldu
Ekleme: 24.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Yasası dönüşümü hızlandıracak! Düzenlemenin detayları belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubu yasa teklifinin üzerinde çalışmalarına başladı. Teklife önümüzdeki günlerde son şekli verilerek Meclis gündemine taşınacak. Yasanın çıkmasıyla birlikte İstanbul'da dönüşümün hızlanması sağlanacak.

Yapılan çalışmanın ana başlıkları şöyle:

İMARA KAPALI ALANLAR

İstanbul'un bazı ilçeleri yoğunluklu olmak üzere imar kaynaklı sorunlar bulunuyor. Okul, spor salonu, park gibi amaçlarla ayrılmış imara kapalı alanların önemli bölümüne geçmişte binalar yapıldığı tespit edildi.

İstanbul'un ilçelerindeki binaların yüzde 10'a yakın bölümünün bu şekilde imara kapalı alanlar üzerinde olduğu belirtiliyor.

REZERV ALANLARA TAŞINACAK

Bu alanlar imara kapalı olduğundan depreme dayanıksız yapılar yıkılıp yenisi yapılamıyor. Binalarda oturanlar da ruhsat alamayacağı için dönüşüme yanaşmıyor.

Yasa kapsamında öncelikli olarak bu sorunun çözümü sağlanacak. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda belli ücret karşılığında konut verilecek. Vatandaşa rezerv alandaki ev için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak.

ŞEHİR RAHATLAYACAK

İmara kapalı olanlarda yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayacak. Buralar ya amacına uygun kullanılacak ya da yeşil alanlar, parklara çevrilecek. Böylece şehrin de rahatlaması sağlanacak.

DÖNÜŞÜMDE ORAN DÜŞECEK

Şu andaki kentsel dönüşüm mevzuatında riskli binalarla ilgili yıkım aşamasında bir sorun yaşanmıyor. Sıkıntı yıkılan binanın yerine yenisinin yapımı aşamasında ortaya çıkıyor.

Örneğin yeni yapılacak binanın ruhsatı için belediye başvurusunda tüm maliklerin rıza ve imzası gerekiyor. Uzlaşma sağlanamadığı için de işler uzadıkça uzuyor.

Dönüşümün her aşamasında kararlara üçte iki çoğunluk koşulu getirilmesi düşünülüyor. İlk etapta bunun salt çoğunluk ile yapılması düşünüldü ancak Anayasa'nın mülkiyet hakkına aykırı olabileceği sonucuna varıldı.

KİRA YARDIMLARI ARTACAK

Evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının da arttırılması planlanıyor. Birçok kişinin kiralar nedeniyle kentsel dönüşüme sıcak bakmadığı, kira yardımının artması ile birlikte binasını yenileyeceklerin de artacağı düşünülüyor.

BAKANLIKTA YENİ BİRİM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kentsel dönüşümle ilgili bir başkanlık kurulacak. Altında ise arsa üretiminden gelir getirici işlemlere kadar birçok genel müdürlük oluşturulacak.
İstanbul Yasası dönüşümü hızlandıracak! Düzenlemenin detayları belli oldu
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