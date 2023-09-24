İstanbul'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı.Karadan müdahalesinin yanı sıra yangına müdahale için havadan da destek istendi.Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda daha önce de yangın çıkmıştı.