İstanbul'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı.
HAVADAN MÜDAHALE İÇİN DESTEK İSTENDİ
Karadan müdahalesinin yanı sıra yangına müdahale için havadan da destek istendi.
Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda daha önce de yangın çıkmıştı.
HAVADAN MÜDAHALE İÇİN DESTEK İSTENDİ
Karadan müdahalesinin yanı sıra yangına müdahale için havadan da destek istendi.
Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda daha önce de yangın çıkmıştı.