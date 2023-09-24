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İstanbul'da çocuklar boş araziye torpil attı! 2 araç hasar aldı

Çocukların boş araziye attığı torpilden dolayı başlayan yangın park halindeki otomobillere sıçradı. Olayda 2 otomobilin yandığı anlar kaydedildi.

Ekleme: 24.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da çocuklar boş araziye torpil attı! 2 araç hasar aldıİstanbul'un Maltepe ilçesinde saat 21.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak üzerindeki boş arazide oyun oynayan çocuklar dehşet saçtı.

Sokakta oynayan çocukların boş araziye attığı torpilden dolayı başlayan yangın park halindeki iki otomobile sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü

Alevlerin park halindeki otomobillere yaklaştığını gören çevre sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu.

O anlar kaydedildi

Yangın anı ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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