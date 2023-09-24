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'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucunu aydınlatması ilgiyle izlendi.

Ekleme: 24.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın himayelerinde, Siirt Belediyesi, Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Etkinlik için sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, tekbirler getirerek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek 259 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının kabrinin başucunu aydınlatması hadisesini bekledi.

Katılımcılar güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi ilçe meydanında kurulan dev ekrandan izledi.

Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve protokol üyeleri ışık hadisesini türbeden takip etti.

Vali Kızılkaya, ekinoks günü dolayısıyla Tillo'da bir araya geldiklerini ve önemli bir hadiseye tanıklık ettiklerini söyledi.

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu coğrafyanın yetiştirdiği büyük bilim adamı ve İslam düşünürü olduğunu dile getiren Kızılkaya, 'İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için, onun kendi üzerindeki emeklerini gösteren ama aynı zamanda kendisinin astronomi alanında, müspet ilimler alanında sahip olduğu bilgiyi gösterebildiği çok güzel bir eser ortaya koymuş. Biz aradan geçen yüzyıllar sonra halkımızla beraber bu güzel hadiseyi birlikte izledik ve bundan birçok dersler çıkardık. Bugün aynı zamanda ilim ve fennin manevi bilgilerle birlikte çok güzel harmanlandığı, büyük bir düşünürün yapmış olduğu bu eseri hep birlikte yüzyıllar sonra yaşlısı, genci burada birlikte izledik.' dedi.

'Bu olayın içinde barındırdığı hikmetlerle birlikte yüzyıllar sonra da yeniden gelecek nesillere aktarılması için biz de elimizden gelen çabayı gösterip bu güzel hadiseyi yaşatmaya devam edeceğiz.' diyen Kızılkaya, sabahın ilk ışıklarıyla Türkiye'nin birçok yerinden gelen vatandaşlara teşekkür etti.

İstanbul'dan ilçeye gelen Halime Dönmez de ilk kez yerinde izlediği hadisenin oldukça etkileyici olduğunu anlattı. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Dönmez, 'Çok güzel bir anı. İnşallah Allah tekrardan bize nasip etsin. Hadise çok müthiş, muhteşem bir şey ve çok duygulandık. Şu an o kadar heyecanlı ve duyguluyum ki anlatamıyorum. Samsun'dan gelen oldu, başka illerden gelen oldu.' diye konuştu.

'Gözlerime bakarsanız duygularımı anlarsanız. Ağladım. Gerçekten çok duygulu ve farklı bir atmosfer.' ifadelerini kullanan Çebi, şöyle devam etti: 'Herkese söylüyorum, gelip ziyaret etsinler. Ortam çok farklı. Gezdiğimiz yerler, ziyaret ettiğimiz bu yerlerden ben çok etkilendim. Ruhum o kadar mutlu oldu ki inşallah Allah tekrar nasip eder ve bu memleketi tekrar ziyaret ederim. İnsanları güzel, ortam güzel, atmosfer güzel. Çok mutluyum.'
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