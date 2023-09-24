Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. İşte detaylar...Erzurum'un Horasan ilçesinde Kanberoğlu firmasına ait bir yolcu otobüsü Haydarlı mevkisinde şarampole yuvarlandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Yaralılar Erzurum ve Horasan da ki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.