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Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsününü şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi haytaını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekleme: 24.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar varErzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Erzurum'un Horasan ilçesinde Kanberoğlu firmasına ait bir yolcu otobüsü Haydarlı mevkisinde şarampole yuvarlandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

3 ÖLÜ, 22 YARALI

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Yaralılar Erzurum ve Horasan da ki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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