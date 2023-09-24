Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsününü şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi haytaını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. İşte detaylar...
Erzurum'un Horasan ilçesinde Kanberoğlu firmasına ait bir yolcu otobüsü Haydarlı mevkisinde şarampole yuvarlandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
3 ÖLÜ, 22 YARALI
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Yaralılar Erzurum ve Horasan da ki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde Kanberoğlu firmasına ait bir yolcu otobüsü Haydarlı mevkisinde şarampole yuvarlandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
3 ÖLÜ, 22 YARALI
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Yaralılar Erzurum ve Horasan da ki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.