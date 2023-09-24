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Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 komutana gözaltı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Ekleme: 24.09.2023 - 22:35 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 komutana gözaltı
Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan’da darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda komutan gözaltına alındı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 8 komutanın kendilerini "Yurtsever Haçlılar" olarak tanımlayan silahlı grupla işbirliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, “Suç örgütü üyeleri, suçun işlenmesi için telekomünikasyon cihazları, sinyal bozucu cihazlar, araç ve gereçler edinerek kendi rızaları ile önceden koşullar oluşturmak istemişlerdir” denildi.

Açıklamada, “Ceza yargılaması çerçevesinde elde edilen yeterli maddi verilere dayanılarak, suç işlediğine dair makul şüphe bulunması durumunda suç örgütünün sekiz üyesi gözaltına alınmış, kamu cezai kovuşturması başlatılmış ve 43. madde uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için “darbe planı” içerisinde bulunduğunu söylemişti.
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