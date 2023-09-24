Edirne'de su alarmı: Mahallelere üçer saat arayla su vermek zorunda kalabiliriz

Edirne'de yaz aylarında mevsim sıcaklıklarının normalden yüksek seyretmesi, kuraklığı da beraberinde getirdi. Bölge uzun süre yağış alamayınca oluşan kuraklık, tarımı olduğu kadar bölgedeki su kaynaklarını da etkiledi.Edirne'nin içme suyunun yüzde 70'nin karşılandığı Kayalıköy Barajı'nda, su seviyesi DSİ verilerine göre yüzde 9'a kadar düştü. Edirne Belediyesi, vatandaşlara konuyla ilgili cep telefonlarına mesaj göndererek, tasarruf çağrısı yaptı. DSİ'nin verilerine göre, Kayalıköy Barajı'nın yanı sıra aynı bölgede bulunan Kırklareli Barajı'nda doluluk yüzde 16, Edirne'deki Süloğlu Barajı'nda yüzde 41, Kadıköy Barajı'nda yüzde 2, Tekirdağ'daki Naipköy Barajı'nda yüzde 2 ve Çokal Barajı'nda yüzde 54 olarak ölçüldü.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, suyun en önemli yaşamsal madde olduğunu belirterek, "Edirne olarak içme suyumuzun yaklaşık yüzde 70'ini Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan alıyoruz. Yedek rezerv olarak Süloğlu barajımız ve artı Paşaçayır mevkisinde 18 tane de kuyumuz var. Tabii bu şu demek değil; rezervlerimiz var ama bu suyu bolca kullanmak, israf etmek anlamına gelmiyor. Tabii Kayalıköy bizim en büyük su rezervimiz. Yaklaşık 150 milyon metreküp rezervi vardı Kayalıköy'ün ama gerek tarımsal sulamada kullanılması gerek bizim içme suyunda kullanmamız, bu yıl havaların da çok aşırı sıcak gitmesinden dolayı buharlaşmadan bir azalma oldu" dedi.Kayalıköy Barajı'nda, doluluğun 3 milyon metreküpe düştüğünde su almayı bıraktıklarını söyleyen Gürkan, "3 milyon metreküpe düştüğünde biz oradan artık su almayı bırakıyoruz. Çünkü suyun içindeki mangan oranı yükseliyor. Suyun rengi değişiyor ama içeriğinde, kalitesinde bir değişiklik olmuyor. Bu anlamda bütün vatandaşlarımızı gerçekten ciddi anlamda suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Edirne ayda yaklaşık 50 bin metreküp yani 50 bin ton su veriyoruz. Bir o kadar da atık su olarak geri topluyoruz ve arıtıyoruz biliyorsunuz ama temiz içme suyu kaynaklarımızı korumamız lazım" diye konuştu.,Kentte 2 ay sonra yağışların başlamaması durumunda ciddi anlamda sıkıntıların yaşanabileceği tehlikesine vurgu yapan Gürkan, "2 ay sonra yağışlar başlamazsa bir sonraki sezonda ciddi anlamda sıkıntılar yaşarız. Su kesintilerine gitmek zorunda kalırız. Planlı su kesintileri yapmak zorunda kalırız. Belki de mahallelere 3'er saat 2'şer saat arayla su vermek zorunda kalırız. O yüzden gereksiz su kullanımından ya da suyu kontrolsüz kullanmaktan acilen tüm vatandaşlarımız vazgeçmeye çağırıyoruz. Şu anda arkadaşlarım hazırlığını yapıyor. Çeşmelere takacağımız bir aparat temin ediyoruz. Edirne Belediyesi olarak suyun daha tasarruflu kullanılması için daha önce geçen yıl 5 bin tane dağıtmıştık. Bir tasarruf aparatı. Bunu ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza şu anda temini yapılıyor, dağıtacağız. Bunu bütün vatandaşlarımızın evlerinde ve iş yerlerinde kullandıkları çeşmelere takmasını istiyoruz ki su sarfiyatını ya da su zayiatını hep beraber azaltalım. Su hayat demek, o yüzden hayatımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.Kayalıköy Barajı'ndan tarımsal amaçlı su kullanan kooperatiflerin de olduğunu söyleyen Gürkan, "Kapalı sistem sulama olmadığı için açık sistem sulama kullanılıyor. Biraz kontrolsüz kullanıldığı kanaatindeyiz. Yani salma sulama dediğimiz yöntemle kullanılıyor ve o suyu tabii ki büyük oranda sağlıyor. Yetkililerin bir an önce o Kayalıköy'den su alan özellikle İnece Sulama Kooperatifi gibi noktalarda kapalı sistem sulamaya geçmesi lazım ki suyu daha maksimum derecede tasarruflu kullanalım" dedi.Vatandaşların tasarruf konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını söyleyen Gürkan, "Ben vatandaşlarımızın inisiyatif kullanacağına bu konuda hassas olacaklarına güveniyorum. Zorlayıcı bir karara ihtiyaç yok ama dediğim gibi araçlarımızı daha az sıklıkla yıkamak, işte halı yıkama gibi, bahçe sulama gibi çok çok mecbur olmadan bu tür şeyleri yapmamak gerekiyor, bu önemli. Eğer suyu tasarruflu kullanmazsak ve önümüzdeki kış yağışlar istediğimiz rejimde gitmezse önümüzdeki yıl ciddi bir su sıkıntımız olur. O yüzden tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.