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Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği arttırmak amacıyla Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol imzalandığını bildirdi.

Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı
Ekleme: 23.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı
Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirtti. Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için alt yapı hazırlıkları yürüttüklerini aktaran Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretim ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyoner politikaların belirlenmesine katkı sunacağını ifade etti.

Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, 'TÜİK ile iş birliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak Türkiye Yüzyılını üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız' dedi.

Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı

VERİLER SAHADAN DERLENEREK ELDE EDİLECEK
Planlı üretime geçişte önemli bir adım olan genel tarım sayımının ilk aşamasında; mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek.

Ayrıca ön tarama faaliyetleri, soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacak. İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler sahadan derlenerek elde edilecek veriler kamuoyu ile paylaşılacak.


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