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Somali’de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı

Somali’nin Beledweyne kentinde bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
Somali’de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralıSomali'nin Beledweyne kentinde bomba yüklü bir kamyon infilak etti. Yerleşim bölgesindeki kontrol noktasında patlayan bomba sonucu aralarında asker ve sivillerin bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle birçok binanın yıkıldığı bölgede, yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğu ve tedavileri için hava yoluyla başkent Magadişu'daki hastanelere nakledildikleri belirtildi. Ölü sayısının artabileceği bildirildi.

Saldırı, Somali hükümeti tarafından kentteki terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'a karşı yapılan operasyonların ardından gelse de, şu ana kadar hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.
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