Savunma Sanayiinde gurur günü! 3 gemiyi aynı anda suya indiriyoruz! Örneği neredeyse yok...

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri için 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisi, Pakistan Deniz Kuvvetleri için MİLGEM Projesi kapsamında ürettiği 4 adet korvet tipi savaş gemisi ile aynı anda birbirinden 3900 km uzaklıktaki iki şehirde toplam 6 deniz platformu inşasını yaparak örneği çok az olan bir başarıya imza atmıştı. Bu gemilerden üç tanesi bugün denize indiriliyor.Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen; Açık Deniz Karakol Gemileri 'TCG AKHİSAR', 'TCG KOÇHİSAR' denize indirildi. Şimdi Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1'inci gemisi PNS BABUR'un denize indirilmesi bekleniyor.TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR karakol gemileri Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1. gemisi PNS BABUR'de Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları üzerine MİLGEM projesiyle başlayan yerli savaş gemisi tasarlama, geliştirme ve üretim faaliyetleri bugün meyvesini verdi.MİLGEM kapsamında 3 yılda 6 savaş gemisi geliyor. Bugün 3 tanesi denize indirildi. MİLGEM ya da tam adıyla Milli Gemi, 90'lı yıllarda Türk Donanması'nın tamamen yerli korvetler tasarlamak, geliştirmek ve inşa etmek için öz kaynaklarını kullanarak başlattığı bir projedir. Resmi olarak 2004 yılında İstanbul Tersane Komutanlığı, MİLGEM Proje Ofisi'ni kurduğunda hayata geçti.Hisar sınıfı karakol gemileri, Ada sınıfı korvetlerin tasarımı baz alınarak geliştirildi. Benzer tonaj ve boya sahip olan bu gemiler farklı yerlerde, istihbarat, gözetleme, keşif, deniz haydutluğuyla mücadele, deniz kaynaklarının korunması, deniz güvenliğinin tesisi, doğal afetlerde insani yardım, arama ve kurtarma görevlerinde özellikle ekonomik ve etkin görev icra edebilecek şekilde tasarlandı.İlk sac kesimi 15 Ağustos 2021'de yapılan TCG AKHİSAR, adını Manisa'nın ilçesi Akhisar'dan ve ilk sac kesimini 25 Kasım 2022'de yapılan TCG KOÇHİSAR, adını Ankara'nın ilçesi Şereflikoçhisar'dan alıyor.Açık denizde görev yapabilecek deniz karakol gemileri, savaş kabiliyetleriyle de donatıldı. Gemilerin Türk donanmasına katacağı o yeteneklerin açıklanması merakla bekleniyor.