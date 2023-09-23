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Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıkladı. Rus Barış Gücü de Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği Ermeni silahlı gruplarına ait askeri ekipman, mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı.

Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar
Ekleme: 23.09.2023 - 08:48 Güncelleme: 23.09.2023 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar
Azerbaycan, Karabağ'daki antiterör operasyonunu bir günde tamamladı. Yasa dışı silahlı Ermeni gruplar, beyaz bayrak çekmek zorunda kaldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermenilerin affedileceğini açıklamıştı.

Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silahlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açılamada, Ermeni grupların, 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silah teslim ettiği belirtildi.

RUS BARIŞ GÜCÜ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar

Rus Barış Gücü, Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği Ermeni silahlı gruplarına ait askeri ekipman, mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede, Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu.

Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar

Rus Barış Gücü tarafından paylaşılan görüntülerde Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri araç, ekipman, silah ve mühimmatlar görülürken, Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatlar arasında "Tor-M2KM" füze sistemi ve mühimmatları, D-20 topçu bataryasının mermileri, askeri iletişim aracı, "OSA" füze sistemi, Igla-S taşınabilir hava savunma füze sistemi bulunduğu aktarıldı.

Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar


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