Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıkladı. Rus Barış Gücü de Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği Ermeni silahlı gruplarına ait askeri ekipman, mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan, Karabağ'daki antiterör operasyonunu bir günde tamamladı. Yasa dışı silahlı Ermeni gruplar, beyaz bayrak çekmek zorunda kaldı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermenilerin affedileceğini açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silahlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açılamada, Ermeni grupların, 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silah teslim ettiği belirtildi.Rus Barış Gücü, Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği Ermeni silahlı gruplarına ait askeri ekipman, mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı.Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede, Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu.Rus Barış Gücü tarafından paylaşılan görüntülerde Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri araç, ekipman, silah ve mühimmatlar görülürken, Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatlar arasında "Tor-M2KM" füze sistemi ve mühimmatları, D-20 topçu bataryasının mermileri, askeri iletişim aracı, "OSA" füze sistemi, Igla-S taşınabilir hava savunma füze sistemi bulunduğu aktarıldı.