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Rakamlar açıklandı! Milyonlar akın etti: Turizmde tarihi rekor

Turizmde şaha kalkan Türkiye'ye ilk 8 ayda 36.8 milyon turist geldi. Bu rakam rekor yılı 2019'a göre yüzde 7.82 artışı ifade ediyor. Rezervasyonlar sezonun kasıma uzayacağını, kış dönemi ve 2024 yazının iyi geçeceğini gösteriyor

Ekleme: 23.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Rakamlar açıklandı! Milyonlar akın etti: Turizmde tarihi rekorTürkiye turizmde rekor serisine devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ülkeye 8 ayda 36 milyon 754 bin turist geldi. İlk sekiz ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'a göre yüzde 7.82, 2022'ye göre ise yüzde 13.95 artış gösterdi. Türkiye, turizmde 'ucuz ülke' imajını da büyük ölçüde kırdı. Turist başına ortalama harcama son 5 yılda 800'den 1.200 dolara çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 8 ayda gelen ziyaretçilerin 33 milyon 426 binini yabancılar, 3 milyon 327 binini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 44.88 artışla 4 milyon 351 bin turist gönderen Rusya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı yüzde 6.03 artışla 4 milyon 82 bin ziyaretçi gönderen Almanya ve yüzde 12.36 artışla 2 milyon 652 bin ziyaretçi gönderen İngiltere takip etti. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye'ye bu yılın ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.65 artışla 6 milyon 660 bin olarak gerçekleşti. Ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 1.54 artışla 871 bin ziyaretçi gönderen Almanya, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke oldu. Almanya'yı yüzde 5.68 artışla 852 bin ziyaretçi gönderen Rusya, yüzde 6.96 artışla 588 bin ziyaretçi gönderen İngiltere izledi. Sıralamayı İran ve Polonya takip etti.

OECD'NİN BİRİNCİSİ İTALYA
İlk sekiz ayda, Avrupa-OECD ülkelerinden 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9.35 artışla toplamda 13 milyon 54 bin ziyaretçi geldi. 8 ayda bu ülkeler arasından en çok ziyaretçi gönderen Almanya oldu. Ocak-Ağustos arasında Avrupa'nın önde gelen diğer pazarları Avusturya'dan yüzde 6.96 artışla 369 bin kişi gelirken, Fransa'dan yüzde 1.30 artışla 739 bin, İngiltere'den yüzde 12.36 artışla 2 milyon 652 bin, Polonya'dan yüzde 36.17 artışla 1 milyon 83 bin ve Yunanistan'dan yüzde 25.02 artışla 431 bin ziyaretçi geldi. İlk sekiz ayda 386 bin turist gönderen İtalya yüzde 51.03 artışla OECD ülkeleri arasında en çok artış kaydeden pazar oldu.

Rakamlar açıklandı! Milyonlar akın etti: Turizmde tarihi rekor

UZAKDOĞU'DA ARTIŞ VAR
İLK sekiz ayda 2022'nin aynı dönemine göre ABD'den yüzde 33.13 artışla 851 bin, Japonya'dan yüzde 183.44 artışla 43 bin, Güney Kore'den yüzde 87.80 artışla 99 bin, Çin'den yüzde 158.11 artışla 138 bin ve İsrail'den yüzde 16.57 artışla 623 bin ziyaretçi geldi. Son dönemde Körfez ülkelerinin medyasında sıklıkla gündeme gelen 'Türkiye'de Araplara şiddet ve ırkçılık' haberlerinin ardından Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Ürdün, İran'dan gelen turist sayısı düştü. Bu dönemde 640 bin ziyaretçi gönderen Suudi Arabistan'da ise yüzde 136.46 artış kaydedildi.

Rakamlar açıklandı! Milyonlar akın etti: Turizmde tarihi rekor

SEZON UZUYOR
Yapılan açıklama ve rezervasyonlar sezonun uzayacağını, kış dönemi ve 2024 yazının iyi geçeceğini gösteriyor. geçtiğimiz dönemde avrupa pazarının en büyüğü tuı ve almanya'nın üçüncü büyük grubu der touristik, türkiye'ye talebin devam etmesi üzerine sezonu kasıma kadar uzattıklarını açıkladı. tuı aynı zamanda türkiye'yi 12 ay operasyon yapılan destinasyonlar arasına aldı. turizmciler sezonun kasıma uzayacağını turist sayısında bu yıl da rekor kırılacağını söylüyor.
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