Öfkeli koca dehşet saçtı: Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini...

Kan donduran olay, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşandı. Mustafa S. (29), şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmak isteyen eşi bir çocuk annesi Merve S. (26), kayınvalidesi Ülkü S. (63) ve kayınpederi Ramazan S.'yi (71) evin penceresinden zorla girip darp edip bıçaklayıp kaçtı. Jandarma tarafından yakalanan cani koca, tutuklandı. Mahkemede hakim karşısına çıkan Mustafa S. savunma yaptı.Eşini sevdiğini söyleyen Mustafa S. savunmasında, 'Kayınbabam ve kayınvalidem bize gidip geliyorlardı. Eşime benden boşanması için baskı yapıyorlardı. Olay günü, bana 'boşanma davası açtık, istediğiniz şartları kabul et boşan çocuğu gör' dediler. Ben de 'çocuğumu alır giderim, eşimi seviyorum' dedim. Kayınbabamda bana 'çocuğu babanın evinden mi getirdin' deyip bağırdı. Çocuğumu istedim. Kayınbabam mutfağa gitti, elinde bıçakla geldi. Eşim ve kaynanam beni tutmaya çalıştılar. Kayınbabamın elinden onu ittirerek bıçağı aldım. Bana yumruk attı. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kendimi dışarıda buldum. Bıçağı sallayıp, sallamadığımı hiç bilmiyorum. Ambulansı aradım' şeklinde konuştu.Mustafa S.nin eşi Merve S. ise ifadesinde, 'Olay günü annem, babam ve kızım boşanma dilekçesi için avukata gidip gelmişti. Babamı evindeydik. Saat 18.30 gibi Mustafa'nın yan tarladan eve doğru geldiğini gördüm. Hemen mutfak penceresi ve çelik kapıyı kapattım. Oturduğumuz odanın penceresinin birini kapattım. Diğerini kapatmaya çalışırken, sinekliği ittirip içeri girdi ve beni yumrukla dövmeye başladı. Hatta kızımın beşiğini de kırdı. Anne yapma diye sesleniyordu. Başıma dikilip 'sen boşanırsan seni de çocuğu da öldürürüm' dedi. Benden ayrılırsan sen kötü yola düşersin, dedi. Cebinden bıçak çıkarıp, ensemden ve sırtımdan bıçakladı. Çocuğum kucağımdaydı. Kızım tepeden tırnağa kan oldu. Ben hemen KADES'e bastım. Sonra annemi ve babamı bıçakladı. Sanık dışarı çıkıp kaçtı. Ambulanslar geldi. Hastaneye kaldırıldık. Beni annemi, babamı bıçakla öldürmeye çalışan bu kişiden şikayetçiyim' dedi.Damadı tarafından bıçaklanan Ramazan S. ise kan donduran anları mahkemede anlattı. 'Ben damadım dedim. Onu sevdim. Ona hiç kötü bir şey söylemedim. Pencereden içeri girdiği anda bıçağı çıkarıp 3 yerimden yaraladı. Kendimi kurtarmak için kaçtım. Arkamdan gelerek 3 kez daha bıçakladı. Evime zorla giren kızımı, eşimi ve beni öldürmeye çalışan bu kişiden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızım avukata boşanma vekaletnamesi verdiği için bu eylemi yaptığını zannediyorum' ifadelerini kullandı.Damadı tarafından bıçaklanan Ülkü S. ise, 'Boşanma dilekçesi için avukata gidip dönmüştük. Sanık bizi takip etmiş. Sanığın geldiğini görünce kızım Merve camları kapattı. Pencerenin sinekliğini yırtıp içeriye girdi. Kızımı dövmeye başladı. Eşimi ittirdi. Elinde siyah eldiven vardı. Cebinden bir şey çıkardı. Önce eşime sonra Merve'ye soktu. Sanığa yapma diye yalvardım. Beni de 3 yerimden bıçakladı. Bize hakaretler edip küfretti. Benden boşanmayacaksın diye söyledi. Şikayetçiyim' diye konuştu.Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa S., avukatı Bülent Demen, Merve S., Ramazan S., Ülkü S. ve avukat Ali Özgür Kullukçu katıldı. Duruşmada, bir tanık da dinlenirken tutuklu sanığın akıl sağlığının bozuk olduğunu bazı şeyleri hatırlayamadığını bu nedenle doktora sevk edilmesini istemesine avukatı da destek verdi. Ancak, tutuklu sanığın adli tıpa gönderilme talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Savcı, delillerin toplandığını belirtip, Mustafa S.'nin öldürmeye tam teşebbüs suçundan 3 kez müebbet istedi. Tutuklu sanık avukatı mütalaaya karşı savunma için süre isterken, sanık Mustafa S.'nin tutukluğunun devamına karar verip, duruşmayı ileri tarihe erteledi.