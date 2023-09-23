Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı!

Niğde'de zehir tacirlerine yönelik düğmeye basıldı. İl Jandarma Komutanlığı, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken aydın geleceğimiz olan gençlerimizin zehir tacirlerine musallat olmalarına izin verimeyeceğini kaydetti. Ayrıca uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde olduklarının mesajını paylaştı.