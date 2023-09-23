MSB duyurdu: 4'ü FETÖ, 5 kişi sınırda yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'