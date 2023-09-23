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Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

“Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız.” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekleme: 23.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları
İstanbul merkezli 4 şehirde “icra takibi” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyonda sabaha karşı İstanbul'da 25, İzmir'de 11, Antalya ve Denizli'de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Baskınlarda 5'i avukat olmak üzere aralarında kargocuların da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildiği belirtildi.

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

“İCRA BAŞLATIYORUZ” YALANIYLA PARA TOPLAMIŞLAR

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek, “Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatılacak.” yalanıyla kurbanlarını kandırdıkları öğrenildi. Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak “250 lira gönderin yeter.” diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

ADIM ADIM KARGO TUZAĞI

Sabah gezetesinde yer alan haberde dolandırıcıların tuzağı aşama aşama anlatıldı.

-Dolandırıcılığın ilk aşaması, güvenli olmayan ya da sahte bir alışveriş sitesi üzerinden bir ürünün reklamına vatandaşların erişimini sağlayıp cep telefonu, TC numarası, isim ya da daha fazla bilginin elde edilmesi sağlanıyor.

-Bu aşamadan sonra vatandaş o siparişi vermese dahi vermiş gibi yapıp 'Kargo iadesi yapıldı' diyorlar ama bunu aylar sonra yapıyorlar ki vatandaş o an nereye girdiğini bile hatırlamasın.

-Gerçekten bir kargo gönderiliyor ama müşterinin sipariş verdiği değil de çok alakasız bir ürün ya da farklı bir renk ve beden gönderilerek iade sağlanıyor.

-Sipariş sırasında vatandaşa fark edemeyeceği şekilde 'İade ücreti size aittir' yazılı bir kutucuk işaretlettirilerek tezgaha yasal zemin hazırlanıyor.

-Şebekedeki avukatlar ya sahte olarak ya da gerçekten icra sürecini başlatıyor.

-İlk etapta aldıkları iletişim ve adres bilgilerinden faydalanarak insanları arayıp ya da mesaj atıp 'İcra başladı, bu süreç davaya dönerse 5-10 bin lira ödeme yapmanız gerekir. Siz bize şimdi 250, 500 kimi zaman da 1000 lira gönderin meseleyi kapatalım' deniyor.

-Vatandaş da '250 lirayı vereyim uğraşmayayım' diye ödemeyi yapıyor.

-Telefondaki dolandırıcıya inanmayan vatandaşlar ise şebeke üyesi avukatlar tarafından ödeme yapmaya ikna ediliyor.

-Gerçek hukuk bürosuyla irtibata geçen vatandaş, ikna olarak ödemeyi yapıyor.

-Bu şekilde 227 şikayet var. Emniyet binlerce mağdurun olduğu üzerinde duruyor.

SERVETLERİ İNCELEME ALTINDA
Öte yandan polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkan ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı.

Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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