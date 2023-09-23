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Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerinin 24 saat içinde silah bırakmasını sağlamasının ardından bölgede normalleşme çalışmaları devam ediyor. Antiterör operasyonlarının ardından Ermeni silahlı güçlerine ait ekipmanların teslimatları sürerken Karabağ bölgesinde isyancı Ermenilerin kasıtlı yangınlar çıkarıldığı öğrenildi.

Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…
Ekleme: 23.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…
Azerbaycan, sınır bölgesi Karabağ'da saldırılarda bulunan Ermeni silahlı gruplara yönelik başlattığı antiterör operasyonlarını tam bir gün içinde başarıya ulaştırdı. Yasa dışı silahlı Ermeni grupları beyaz bayrak çekmek zorunda bırakan Azerbaycan, başarılı operasyonun ardından süreci mümkün olan en barışçıl şekilde yürütmeye çalışıyor.

Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…

AZERBAYCAN AF KARARI VERMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermenilerin affedileceğini açıklamıştı. Azerbaycan'ın ilaç, gıda ve diğer malzemelerden oluşan Kızılhaç yardımlarının Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden Karabağ'daki Ermeni nüfusa ulaştırılması için gerekli tüm koşulları sağladığını ve sağlanmaya devam edeceğini belirten Hacıyev, sivil halka verilen desteğin yanında terör faaliyetlerinin ardından teslim olan Ermeni silahlı güçlerinin de affedileceğini vurgulamıştı.

Bölgede normalleşme süreci yaşanırken son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıklamıştı.

Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…

Sürecin kayıpsız tamamlanması için çabalar devam ederken, Karabağ bölgesinin Hankendi şehrinde Ermenilerce kasıtlı yangınların çıkarıldığını ve idari arşivlerin yakılarak imha edildiğini açıklandı.

Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunun ardından tüm alanların tam kontrol ve gözlem altında tutulduğu belirtildi. Açıklamada, 'Hankendi şehrinde, karşı tarafın kasıtlı olarak yangınlar çıkardığı, çeşitli idari binalarda belge, maddi delil ve arşivlerin imha edildiği gözlemleniyor.' bilgisi paylaşıldı.


Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…
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