  • USD: 27,10 - 27,15
  • EURO: 28,85 - 28,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Meral Akşener’in İstanbul adayı! Canlı yayında çok şaşıracaksınız demişti… Eski CHP’li isim açıkladı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski ortaklarına resti çekti. Seçimlere 'tek başına' gireceğini ilan etti. "Partimiz kuruluş ayarlarına dönüyor. 81 ilde aday çıkartıyoruz. İstanbul ve Ankara adaylarımız için çalışıyoruz. Çok şaşıracaksınız" dedi. Bunun üzerine herkes adayın kim olduğunu merak etti. Bomba iddia ise CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'den geldi: İnşallah olmaz ama…

İşte Meral Akşener’in İstanbul adayı! Canlı yayında çok şaşıracaksınız demişti… Eski CHP’li isim açıkladı!
Ekleme: 23.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
İşte Meral Akşener’in İstanbul adayı! Canlı yayında çok şaşıracaksınız demişti… Eski CHP’li isim açıkladı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlerde hüsranı yaşadı. Partisindeki büyük oy düşüşü nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Meral Akşener, koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Dün, katıldığı bir canlı yayında 'Partimiz kuruluş ayarlarına dönüyor' diyen Meral Akşener, bir kez daha milliyetçi seçmene ve parti tabanına mesaj yolladı.

Yerel seçimlere ittifaksız devam edeceklerini açıklayan Meral Akşener, '81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız. Blöf yapmıyoruz' ifadesini kullandı.

İşte Meral Akşener’in İstanbul adayı! Canlı yayında çok şaşıracaksınız demişti… Eski CHP’li isim açıkladı!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DESTEK YOK!

Herkes, Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı gösterecek kadar desteklediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın karşısına rakip gösterip göstermeyeceğini merak etmeye başladı

İmamoğlu ve Yavaş'ın üzerini çizen Akşener, 'İstanbul ve Ankara adaylarımız için çalışıyoruz. Çok şaşıracaksınız' çıkışı yaptı.

İşte Meral Akşener’in İstanbul adayı! Canlı yayında çok şaşıracaksınız demişti… Eski CHP’li isim açıkladı!

CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen de Meral Akşener'in bu sözlerini yorumladı. CHP Genel Merkezi'ni karıştıracak bir iddia ortaya attı.

İŞTE ADAYI... CHP'Lİ İSİM AÇIKLADI!

Öyle ki Mehmet Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde 'Çok şaşıracaksınız' diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını açıkladı. 'Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşaAllah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm.

İşte Meral Akşener’in İstanbul adayı! Canlı yayında çok şaşıracaksınız demişti… Eski CHP’li isim açıkladı!

Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir' çıkışı yaptı.

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ!

Muharrem İnce ve Meral Akşener, 2 hafta önce İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. 1 saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak İnce, katıldığı bir televizyon programında bu görüşmeye dair konuştu ve 'Ortak bir yanımız var' demişti.
Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…
Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi
Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı
Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye'ye geliyor! Bakan Kacır detayları açıkladı: Milli Uzay Programı meyvelerini veriyor
Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu
Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenci sınıf geçemeyecek
Rusya görüntüleri yayınladı! İşte Karabağ’da Ermeni güçlerden ele geçirilen mühimmatlar
Halk TV'de propaganda yapıldı! Vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı
İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven
YÖK'ten yeni karar! Deprem bölgesindeki üniversiteler için uzaktan eğitim açıklaması
Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı
CHP ve İP bu kez İzmir'de karşı karşıya geldi! 'Kokmasın diye körfeze kimyasal madde döküyor'
Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda bakterili ekmek skandalı! Fabrika çalışanı hepsini anlattı: Bilerek yedirdiler!
Sıfır Atık Vakfı kuruldu! Tüm dünyaya örnek oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan 80 milyar dolarlık hedef: Uzak ülkelere ihracat stratejisi belli oldu
İBB ile Belediye-İş Sendikası arasında gece yarısı imzalanan toplu iş sözleşmesine çalışanlardan tepki
Meral Akşener'den yerel seçim mesajı: Artık CHP ile rakibiz!
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 12 terörist öldürüldü
'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!
Kışa hasret kaldık! Temmuz sıcakları geri dönüyor: Meteoroloji uyardı

Kışa hasret kaldık! Temmuz sıcakları geri dönüyor: Meteoroloji uyardı

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor