İstanbul’da feci olay! Tel çit koptu… 10 metreden yere çakıldı!

Acı olay, İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde yaşandı. Altın Tepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde direksiyon sınavı için sıra bekleyen Akif Türkmen (32), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yaklaşık 10 metrelik istinat duvarının tel çitine yaslandı.ÇİTLE BİRLİKTE DÜŞTÜ...Tel çitin kopmasıyla Akif Türkmen aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayı görüp yardıma koşan vatandaşlar Akif Türkmen'e müdahale ederek yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olayı duyarak olay yerine giden Türkmen'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası Akif Türkmen'in cesedi polisin olay yeri incelemesinin ardından ambulansa alınarak kaldırıldı. Aynı yerde direksiyon sınavına giren Melik Çiftçi, 'Biz sınavdaydık, arkadaşımız sınav sırasını beklerken kursiyerleri izliyor. Demirlere yaslanıyor, o sırada aşağı düşüp vefat ediyor. Sınav sırasını beklerken demirle birlikte aşağı düşüyor' dedi.Akif Türkmen'in yaslandığı çitin kopmasıyla aşağı düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.