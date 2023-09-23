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Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP ile İYİ Parti arasındaki tartışmanın boyutu yerel seçimler yaklaştıkça daha da artıyor. Her parti hezimetin faturasını bir başka partiye kesmeye çalışırken, İYİ Parti'nin eski sözcüsü ve 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masayı kendi heveslerine göre organize ettiğini söyleyen Ağıralioğlu, "5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu. Aslında Kemal Bey tek adam evet. Demokrasi kılıklı tek adam." şeklinde konuştu.

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu
Ekleme: 23.09.2023 - 08:51 Güncelleme: 23.09.2023 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhalefetin aldığı hezimetin ardından CHP'de değişim tartışmaları yaşanırken, İYİ Parti'de de yerel seçimler için 81 ilde aday çıkarma planları yapılıyor. İki partinin karşılıklı restleşmesi sürerken, İYİ Partili eski vekil Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Katıldığı televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çarpıcı sözler sarf eden Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine pusu kurduğu ifade etti.

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu

"5 YILLIK EMEKLERİMİZE KEMAL BEY PUSU KURDU"

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, tek adam evet. Demokrasi kılıklı tek adam. Masayı kendi heveslerinize göre organizasyon olarak kurmanız böyle, masada İYİ Parti'nin emeklerini pusulaması öyle... 5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu."

"3 GÜN BOYUNCA 30 YILLIK KÜFÜR ETTİRDİNİZ?"

İYİ Partili yöneticilere CHP'li troller aracılığıla küfürler edildiğini belirten Ağıralioğlu, "Türkiye'de farklılıklarınızla memleket yöneteceğiz diyorsanız İYİ Parti'nin farklılığına niye dayanmadınız. Eleştirileri, farklılıkları seviyoruz diyorsanız İYİ Parti'nin eleştirilerine niye saldırdınız? 'Kaybeder miyiz?' diye endişesi olan İYİ Parti kurmaylarına troller vasıtasıyla niye sövdürdünüz? Niçin İYİ Parti'nin kaybetme endişesine 3 gün boyunca 30 yıllık küfür ettirdiniz? Muhalefet hoşgörü görüntüsü altında taahmülsüzlük, demokrasi görüntüsü altında tek adamlık, istişare görüntüsü altında dayatma ile karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu

"MUHALAFET AĞIR YARA ALDI"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde muhalefetin ağır bir yara aldığını dile getiren Ağıralioğlu şunları kaydetti:

"Muhalefet o kadar ağır yara aldı ki memlekette muhalefetin ne dediğini umursayan bir Allah'ın kulu kalmadı. Muhalefetin çok ağır bir türbülansta olduğunu düşünüyorum. Seçmene yarış atı gibi davranmamak lazımdı.

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu

Ben seçmenin yarış atı gibi varış çizgisine koşturulmasını doğru bulmadım. Kazanmak için her şeyi mübah görme ilkesizliğe yol açıyor."

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